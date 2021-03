Đã có kết luận vụ cô giáo cổ vũ, uống bia cùng nhóm học sinh lớp 9 rồi đăng lên facebook

Ngày 11/3, lãnh đạo trường THCS Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết, hiện phía nhà trường đang chờ quyết định xử phạt từ cơ quan chức năng, để tổ chức họp hội đồng xem xét kỷ luật đối với cô giáo Nguyễn Thị Xuyến về hành vi uống bia cùng nhóm học sinh lớp 9 rồi đăng lên mạng xã hội facebook.



Cụ thể, sau nhiều ngày vào cuộc xác minh, Công an huyện Hậu Lộc đã tiến hành mời Ban giám hiệu nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Xuyến, công an xã cùng chính quyền xã Ngư Lộc để thông báo kết luận liên quan đến vụ việc cô giáo Xuyến uống bia với học sinh.

Tại buổi làm việc này, Công an huyện Hậu Lộc thông báo, với hành vi uống bia cùng nhóm học sinh lớp 9, cô Xuyến đã vi phạm vào Khoản b, điểm 2, điều 25 của Nghị định 144/2013/NĐ-CP.

"Tại buổi làm việc, cô Xuyến cho rằng đó là cô trò quý nhau đến nhà chúc Tết. Về phía nhà trường, khi nào có quyết định xử phạt chính thức thì sẽ họp Hội đồng kỷ luật và đề nghị các cấp xem xét kỷ luật cô Xuyến", một cán bộ trường THCS Ngư Lộc thông tin.

Được biết, trong ngày 10/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã mời cô Nguyễn Thị Xuyến cùng Công an huyện Hậu lộc lên trụ sở Công an tỉnh để làm việc liên quan đến nội dung cô Xuyến khiếu nại về việc mình bị xử phạt hành chính, về hành vi đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, xúc phạm danh dự người khác vào ngày 1/12/2020.

Hình ảnh cắt từ video sự việc

Tại buổi làm việc với cô Xuyến, công an tỉnh Thanh Hóa đã đối thoại để cô Xuyến nắm bắt được việc cô sai những điều gì và phải xử lý thế nào. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn giữ nguyên quyết định xử phạt như cũ mức 7,5 triệu đồng đối với cô Xuyến. Tuy nhiên, cô Xuyến vẫn tiếp tục không chấp nhận quyết định xử phạt này.



Sau vụ việc vừa qua, trường THCS Ngư Lộc cũng đã cho cô Xuyến thôi làm giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6. Công việc giáo viên chủ nhiệm được giao lại cho một giáo viên khác trong trường. Riêng cô Xuyến hiện chỉ đứng lớp giảng dạy 11 tiết Giáo dục công dân.

Trước đó, như đã phản ánh, trên mạng xã hội Facebook xôn xao trước một đoạn clip dài hơn 7 phút ghi lại cảnh một nhóm học sinh cả nam và nữ đến phòng cô giáo Nguyễn Thị Xuyến để ăn uống. Có khoảng gần 10 nam sinh mang bia ra uống và chúc tụng nhau.

Không những cô Xuyến không can ngăn nhóm nam sinh uống bia mà còn cùng chúc, uống bia cùng với các nam sinh khi được mời. Toàn bộ sự việc này được chính cô Xuyến quay video và đăng lên mạng xã hội Facebook.

Nhận thông tin phản ánh, Công an xã Ngư Lộc đã mời cô Xuyến lên làm việc và cô này thừa nhận toàn bộ sự việc. Công an xã Ngư Lộc sau đó hoàn tất hồ sơ, chuyển lên Công an huyện Hậu Lộc để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Qua xác minh cho thấy, đoạn video cô Xuyến quay uống bia cùng nhóm nam sinh vào ngày 21/2 tại phòng riêng của cô Xuyến ở khu tập thể.

Được biết, cô Xuyến đang chịu hình thức kỷ luật khiển trách của năm học 2019-2020. Cũng trong năm học 2019-2020, cô Xuyến bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Năm học 2020-2021, cô Xuyến chịu hình thức kỷ luật khiển trách của UBND huyện Hậu Lộc.

Ngày 1/12/2020, cô Xuyến bị Công an tỉnh Thanh Hóa xử phạt hành chính mức 7,5 triệu đồng về hành vi đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, xúc phạm danh dự người khác. Hiện cô Xuyến chưa chấp hành quyết định xử phạt.