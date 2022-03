Đã có bao nhiêu người vướng vòng lao lý vì cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 34.500 tỷ hư hỏng?

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với bị can Mai Tuấn Anh - Nguyên Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty VEC, về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đây là vụ án mới thuộc giai đoạn 2 về các sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan.



Trước đó, ở giai đoạn 1 của vụ án được xét xử hồi tháng 12/2021 với 36 bị cáo thì 2 cựu Phó giám đốc VEC là Lê Quang Hào và Nguyễn Mạnh Hùng bị phạt lần lượt 6 và 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

34 bị cáo còn lại nhận hình phạt từ 2 năm tù treo đến 8 năm 6 tháng tù, trong số này có 10 người hưởng án treo.

Riêng bị cáo người Nhật Bản từng tham gia nhiều dự án trọng điểm tại Việt Nam, do tuổi cao, thành khẩn khai báo, không có động cơ vụ lợi, thành khẩn nhận tội, HĐXX miễn trách nhiệm hình sự và yêu cầu trục xuất theo đường ngoại giao.

Cũng vào cuối tháng 12/2021, Toà án Quân khu 5 xác định sự thiếu trách nhiệm của 9 cựu lãnh đạo Ban điều hành gói thầu là một trong những nguyên nhân khiến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng.



9 người bị tuyên phạm tội "Vi phạm các quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 điều 224 Bộ luật Hình sự.



Mức án của 9 bị cáo trong phiên xét xử của Toà án Quân khu 5 từ 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm 6 tháng tù.

Trong phiên xét xử của Toà án Quân khu 5 có bị cáo Phạm Ngọc Thơm (55 tuổi, trú Hà Nội - Phó giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 2) nhận mức án thấp nhất với 14 tháng tù.

Trước đó, TAND Hà Nội tuyên Thơm 22 tháng tù nên tổng hình phạt của bị cáo Thơm là 36 tháng tù.

Như vậy đến thời điểm hiện tại có 44 bị cáo liên quan đến sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị tuyên án với các mức từ án treo đến 8 năm 6 tháng tù.

Cộng với 2 bị can khác là Mai Tuấn Anh - Nguyên Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty VEC và Trần Văn Tám - nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC, nguyên Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở thì đã có 46 người "nhúng chàm" do liên quan đến sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng chiều dài toàn tuyến gần 140km, từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Quảng Ngãi, khởi công ngày 19/5/2013. Giai đoạn I dài 65 km, từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Dự án sử dụng nguồn vốn vay của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA, vốn vay Ngân hàng Thế giới - WB và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam tổng hơn 34.500 tỷ đồng. Ngày 1/8/2017, dự án thông xe, đưa vào khai thác sử dụng giai đoạn 1. Ngày 2/9/2018 khai thác sử dụng giai đoạn 2 với 74,2km từ thành phố Tam Kỳ đến thành phố Quảng Ngãi. Tuy nhiên, khi vừa đi vào sử dụng, đường cao tốc đã xuất hiện rất nhiều điểm hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới vận hành khai thác, an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân. Kết luận giám định cho thấy, 65km đường cao tốc thuộc giai đoạn 1 không đảm bảo chất lượng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế, gây thiệt hại 811 tỉ đồng.

