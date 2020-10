Đã bắt được người phụ nữ cướp hơn 2 tỷ tại chi nhánh ngân hàng Techcombank ở Sài Gòn

Chiều 10/10, Công an quận Tân Phú cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM cho hay, đã bắt được nghi can cướp hơn 2 tỷ đồng tại chi nhánh ngân hàng Techcombank tại khu vực.

Hiện công an đang tiến hành lấy lời khai nghi can để làm rõ động cơ cướp ngân hàng nên chưa cung cấp danh tính nghi can.

Công an phong toả hiện trường.

Trước đó, trưa cùng ngày, người phụ nữ (khoảng 30 tuổi) đeo khẩu trang, nón bảo hiểm mang theo ba lô đi bộ vào chi nhánh ngân hàng Techcombank trên đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM.

Tại đây, người phụ nữ dùng bình gas, xăng… uy hiếp nhân viên bỏ tiền vào ba lô. Sau khi lấy được tiền, người phụ nữ nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài leo lên taxi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an đã có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh, điều tra, truy xét.

Lãnh đạo ngân hàng Techcombank xác nhận vụ việc bị cướp hơn 2 tỷ đồng.