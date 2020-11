Đã bắt được giám đốc quốc tịch Hàn Quốc sát hại bạn đồng hương rồi phi tang xác, bỏ vào vali ở Sài Gòn

Chiều 28/11, Công an quận 7, phối hợp cùng Công an quận 1 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã bắt giữ được nghi phạm Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc) ở trên địa bàn quận 2.



Sau khi bị bắt giữ, nghi phạm Jeong In Cheol được di lý về trụ sở để lấy lời khai. Do tính chất vụ án nên phía công an chưa cung cấp về động cơ gây án của nghi phạm Jeong In Cheol.

Công an phong toả khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, tối 27/11, chủ căn nhà ở đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM tới kiểm tra và phát hiện một chiếc vali màu hồng. Nghi ngờ nên chủ nhà cùng người dân mở ra kiểm tra thì phát hiện một thi thể không nguyên vẹn. Mọi người vội hô hoán và trình báo công an.

Bước đầu công an xác định, nghi can gây án được xác định là một người nước ngoài và người này là Jeong In Cheol.