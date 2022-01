Cựu Vụ trưởng ký văn bản 'giới thiệu', Vụ phó từng 'ca ngợi hết lời' test Covid-19 Việt Á

Phó Vụ trưởng từng ca ngợi kit Việt Á thế nào?

Liên quan đến vụ "thổi giá" kit test Covid-19 Việt Á, ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03 - Bộ Công an) đã khởi tố các ông Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị & Công trình y tế, Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế; ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học & Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học & Công nghệ.

Cả 3 bị can bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo Cơ quan điều tra, quá trình điều tra xác định, có căn cứ xác định dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý, nghiên cứu, chuyển giao Đề tài khoa học về sản phẩm Kit xét nghiệm Covid-19 tại Bộ Khoa học & Công nghệ và trong việc cấp phép đăng ký lưu hành tạm thời (theo Quyết định số 774/QĐ-BYT ngày 4/3/2020), cấp phép đăng ký lưu hành chính thức (theo Quyết định số 5071/QĐ-BYT ngày 4/12/22020) sản phẩm Kit xét nghiệm Covid- 19, việc hiệp thương giá sản phẩm Kit xét nghiệm Covid-19 với Công ty Việt Á tại Bộ Y tế.



Bị can Phan Quốc Việt bị cáo buộc hối lộ lãnh đạo CDC Hải Dương 27 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2020, Bộ KH-CN từng có bài viết thông tin "bộ kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chấp thuận" trên website chính thức của Bộ.

Sau khi vụ nâng khống giá kit test Việt Á nổ ra vào trung tuần tháng 12/2021, Bộ KH-CN đã lặng lẽ gỡ bài mà không thông báo. Đến khi báo chí, dư luận chất vấn thì ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng, đại diện cơ quan này mới thừa nhận "là sơ suất của Bộ KH-CN".

Đến ngày 27/12, Bộ KH-CN có thông báo chính thức về việc đính chính thông tin 'Bộ KIT xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế thế giới chấp thuận' và nói sai do 'tổng hợp từ báo chí'

Đáng chú ý, chính ông Trịnh Thanh Hùng tại cuộc họp báo ngày 5/3/2020, công bố kết quả nghiên cứu, sản xuất thành công kit xét nghiệm của Việt Á đã không ngớt lời ca ngợi, cho rằng, "đây là cơ hội để xuất khẩu kit xét nghiệm của Việt Nam ra thế giới".

Theo ông Trịnh Thanh Hùng giới thiệu khi đó, quá trình nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ sản xuất theo quy trình hết sức nghiêm ngặt, bộ kit được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn ISO 13485, phòng thí nghiệm (Labo) thực hiện nghiên cứu đạt tiêu chuẩn ISO Class 8.

Bộ kit được kiểm định các tiêu chí độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác, độ lặp lại tại Labo chuẩn thức của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và Học viện Quân y.

Kết quả cho thấy, các tiêu chí tương đương bộ sinh phẩm do Trung tâm dự phòng và kiểm soát bệnh tật của Mỹ (US CDC) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sản xuất.

Bộ test Covid-19 của Việt Á.

Kiểm định độc lập tại Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ, đánh giá trên các mẫu bệnh phẩm, tương thích với 5 loại thiết bị phổ biến ở các cơ sở y tế trong nước đều cho kết quả chính xác 100% ở tất cả các lần thử nghiệm.

Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ khẳng định, bộ sinh phẩm được khuyến cáo sử dụng để phát hiện virus SARS-CoV-2. Thời gian phát hiện virus trong khoảng 2 tiếng.

Ông Tuấn ký 'giới thiệu' kit Việt Á- 470.000 đồng

Trong thông báo vào ngày 2/7/2021 của Bộ Y tế do Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế khi đó là ông Nguyễn Minh Tuấn thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Y tế ký, kèm theo công văn là danh sách chi tiết về các đơn vị sản xuất hoặc nhập khẩu test Covid-19, khả năng cung cứng và giá bán (do đơn vị cung ứng công bố).

Việc cập nhật danh sách và thông báo này theo công văn nhằm "để các Sở Y tế và các bệnh viện, viện nghiên cứu chủ động liên hệ, có kế hoạch mua sắm".

Trong danh sách kèm theo văn bản do ông Tuấn thừa lệnh Bộ trưởng Y tế ký, bộ kit xét nghiệm của Công ty Việt Á bằng phương pháp PCR nằm trong nhóm "sản xuất trong nước" và đứng số 1.

Danh sách test Covid-19 Việt Á trong công văn do ông Tuấn thừa lệnh Bộ trưởng ký.

Tên kit là LightPower, số đăng ký 2000001, ngày 4/12/2020, có giá trị 5 năm. Tên đơn vị sản xuất là "Chi nhánh Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, địa chỉ 1/9A quốc lộ 1A, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương".

Giá bán do đơn vị cung ứng công bố, được dẫn lại trong danh sách kèm theo công văn của Bộ Y tế là 470.000 đồng/test, áp dụng cho đơn hàng dưới 500.000 test.



Đơn hàng số lượng càng lớn, mức giá càng được giảm. Cụ thể, 367.500 đồng/test với đơn hàng từ 500.000 đến dưới 1.000.000 test; 315.000 đồng với đơn hàng từ 1.000.000 đến 5.000.000 test; 220.500 đồng với đơn hàng từ 5.000.000 test.

Công ty Việt Á được giới thiệu có khả năng cung cấp 3 triệu test mỗi tháng.

Đáng chú ý, tại kỳ họp thứ 8 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào tháng 11/2021, đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

Sau đó, Bộ Y tế đã có quyết định cách chức vụ trưởng Vụ Trang thiết bị công trình y tế với ông Tuấn.

Ông Tuấn đã giữ vị trí Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị công trình y tế 2 nhiệm kỳ, nhiệm kỳ 2 kết thúc vào tháng 4/2021 và trước khi bị cách chức đang ở giai đoạn được kéo dài thời gian giữ chức vụ.

Vào cuối tháng 11/2021, Bộ trưởng Y tế đã điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Lợi, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thay ông Tuấn.

Đối với ông Nguyễn Nam Liên, tại kỳ họp thứ 9 của UBKT Trung ương đầu tháng 12 đã quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo ông Nguyễn Nam Liên, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính.