Cựu trợ lý Shin Tae-yong chỉ ra lý do Patrick Kluivert thất bại ở Indonesia

Cựu thư ký đội tuyển Indonesia Ricky Riskandi, người từng có thời gian làm trợ lý HLV cho ông Shin Tae-yong, cho rằng việc Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải HLV người Hàn Quốc là điều quá vội vàng. Vị trợ lý này nhận định Shin Tae-yong đã đặt nền móng vững chắc cho đội tuyển, nhưng chưa kịp hoàn thiện thì bị thay thế bởi Patrick Kluivert và dẫn đến thất bại trong mục tiêu dự World Cup.

Cựu trợ lý này cho rằng thất bại của Kluivert không xuất phát từ chiến thuật, mà vì thiếu quá trình tích lũy và hiểu biết nội tại về đội bóng. Ông khẳng định nếu Shin Tae-yong được trao cơ hội trở lại, khả năng thành công sẽ rất cao, bởi ông hiểu rõ hệ thống, con người và từng trực tiếp lựa chọn nhiều cầu thủ hiện tại, bao gồm cả nhóm cầu thủ nhập tịch.

Ricky Riskandi, cựu trợ lý HLV của Shin Tae-yong tại Indonesia

“Về kỹ thuật và chiến thuật, tôi không thực sự tin tưởng. Mỗi HLV đều có điểm mạnh riêng, nhưng Kluivert không có thời gian để hiểu cầu thủ như Shin Tae-yong, người gắn bó suốt 5 năm” - Ricky chia sẻ trên kênh Bicara Bola.

Ricky cho biết, PSSI nên kiên nhẫn hơn bởi dưới thời Shin, tuyển Indonesia đang dần ổn định và thể hiện sự tiến bộ rõ rệt. Việc bổ nhiệm Kluivert đã tạo ra sự nghi ngờ ngay từ đầu. “Đội tuyển giống như một bông hoa đang nở, nhưng chưa kịp đơm hoa, kết trái thì đã bị hái. Thật đáng tiếc, như thể tuyển Indonesia chưa kịp lớn đã tàn” - ông Riky bày tỏ thêm.

Ông Ricky Riskandi cũng chia sẻ thêm nhiều câu chuyện thú vị về vị chiến lược gia người Hàn Quốc trong cuộc phỏng vấn này.

Ông cho biết, năm 2020, ông được PSSI giao nhiệm vụ đón và hỗ trợ HLV Shin Tae-yong cùng các trợ lý khi họ đặt chân đến Jakarta (Indonesia). Nhiệm vụ này được giao trực tiếp bởi Ratu Tisha, khi đó là Tổng thư ký PSSI. “Khi ấy, bà Tisha nói với tôi rằng ông Shin là HLV hàng đầu châu Á, người từng đưa Hàn Quốc dự World Cup 2018 và đánh bại Đức” - Ricky hồi tưởng.

Ông Ricky cho rằng việc HLV Shin Tae-yong bị thay thế bởi Patrick Kluivert đã bị nghi ngờ từ đầu

Bên cạnh đó, cựu trợ lý HLV tuyển Indonesia cũng thẳng thắn nhận xét Shin Tae-yong là người vui vẻ, cởi mở và hài hước, nhưng không phải ai cũng dễ hợp tác với ông ấy.

“HLV Shin rất thân thiện, nhưng nếu ai quá nhạy cảm hoặc dễ tự ái sẽ khó làm việc cùng. Ông ấy hay đùa kiểu như cha với con. Ông ấy thực sự khiêm tốn và gần gũi” - Ricky chia sẻ.

Dù vị trợ lý này tin rằng HLV Shin Tae-yong nên được trao thêm cơ hội tại tuyển Indonesia nhưng Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir từng khẳng định vị chiến lược gia Hàn Quốc không có cơ hội trở lại vai trò này.