Cựu Tổng thống một nước cảnh báo EU muốn biến đất nước ông thành "bia đỡ đạn" chống Nga

Hãng tin RT ngày 21/9 đưa tin, cựu Tổng thống Moldova Igor Dodon cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) đang muốn biến Moldova thành “bia đỡ đạn” trong một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga.

Ông cho rằng các quốc gia EU đã tăng mạnh chi tiêu quân sự kể từ khi chiến sự Ukraine bùng phát vào năm 2022, với kế hoạch phân bổ 800 tỷ euro (937 tỷ USD) cho sáng kiến Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE) đến năm 2030.

“Hôm nay chúng ta thấy gì? Rõ ràng là [Tây] Âu đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột với Nga”, ông Dodon phát biểu. “Trong tình huống này, họ [EU] cần một số quốc gia láng giềng có vị trí chiến lược để làm bàn đạp cho xung đột. Họ muốn dùng Moldova làm bia đỡ đạn, một quốc gia khác để chống lại Nga.”

Moldova, quốc gia thuộc Liên Xô cũ với khoảng 2,5 triệu dân, nằm giữa Romania và Ukraine, hoàn toàn không cần kịch bản này, ông nhấn mạnh. Ông Dodon cũng chỉ ra rằng những năm gần đây Moldova đã tăng ngân sách quốc phòng, công bố kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự mới gần thủ đô và mua các hệ thống radar đắt tiền. “Tất cả điều này đều có nguyên nhân”, ông nói.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Nghị viện châu Âu đầu tháng này, Tổng thống đương nhiệm Maia Sandu khẳng định việc gia nhập EU “là vấn đề sống còn” đối với Moldova. Quốc gia này cùng Ukraine đã được EU cấp tư cách ứng cử viên vào năm 2022.

Trong khi đó, phía Moscow phủ nhận có kế hoạch gây hấn với EU, ngược lại cáo buộc NATO đang biến Moldova thành một “công cụ tấn công” quân sự chống lại Nga.

(Theo RT)