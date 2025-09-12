Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro.

Phán quyết này khiến chính trị gia này phải đối mặt với bản án tù kéo dài hàng thập kỷ vì tội cầm đầu một âm mưu tội phạm.

Kết quả đã rõ ràng vào ngày 11/9, khi thẩm phán thứ ba trong hội đồng gồm năm thành viên kết luận cựu Tổng thống Jair Bolsonaro phạm cả năm tội danh mà ông phải đối mặt.

Bolsonaro bị buộc tội âm mưu đảo chính, tham gia tổ chức tội phạm có vũ trang, âm mưu xóa bỏ trật tự dân chủ của Brazil bằng vũ lực, phá hoại tài sản công được bảo vệ và có hành vi bạo lực chống lại các cơ quan nhà nước.

Các công tố viên cho biết, âm mưu đảo chính bắt đầu vào năm 2021 với những nỗ lực làm xói mòn niềm tin của công chúng vào hệ thống bầu cử của Brazil. Sau thất bại của Bolsonaro năm 2022, họ cáo buộc những người ủng hộ ông đã được khuyến khích huy động tại thủ đô Brasilia, nơi họ đã xông vào và phá hoại ba nhánh chính quyền của đất nước vào ngày 8/1/2023.

Bolsonaro và các bị cáo khác trong phiên tòa đều phủ nhận hành vi sai trái.

Phán quyết có tội đồng nghĩa với việc cựu tổng thống, 70 tuổi, có thể phải đối mặt với án tù hàng chục năm.

Hội đồng Tòa án Tối cao dự kiến sẽ thảo luận về bản án sau khi tất cả các thẩm phán bỏ phiếu.

Vụ việc đã gây căng thẳng với Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump gọi đây là một "cuộc săn phù thủy" và áp đặt mức thuế quan 50% lên hàng hóa Brazil.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng đã trừng phạt Thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil Alexandre de Moraes vì những gì họ coi là "vi phạm nhân quyền nghiêm trọng", và tuyên bố hạn chế thị thực đối với ông cũng như các quan chức tòa án khác liên quan đến phiên tòa xét xử Bolsonaro.

Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã lên án nỗ lực của ông Trump nhằm sử dụng thuế quan để gây áp lực lên Brazil về phiên tòa.

Ông cũng cáo buộc Washington đã "tiếp tay cho một cuộc đảo chính", và thề sẽ không quên điều đó.