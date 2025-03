Ngày 11/3, TAND huyện Long Thành tiếp tục xét xử vụ án "Dùng nhục hình" với Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1992, cựu thượng úy Công an xã Bàu Cạn) và Nguyễn Danh Thiện (SN 2000, cựu dân phòng xã Bàu Cạn).

Sau phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát (VKS) đề nghị mức án 10-12 tháng tù giam đối với bị cáo Dũng. Bị cáo Thiện, với vai trò giúp sức, bị đề nghị mức án 7 tháng 25 ngày (bằng với thời gian tạm giam).

Tại phiên tòa, bị cáo Dũng thừa nhận hành vi và khai rằng do bị hại Hậu không hợp tác điều tra và có biểu hiện đập đầu vào tường tự tử nên còng tay Hậu vào song cửa sổ.

Bị cáo Dũng khai: "Bị hại Hậu có biểu hiện không bình tĩnh, đòi đập đầu vào tường tự tử nên tôi không còn phương án nào khác bằng cách còng tay bị hại Hậu vào song cửa sổ, để hạn chế tình trạng bị hại Hậu tự gây thương tổn cho bản thân" .

Tuy nhiên, HĐXX không đồng tình và cho rằng hành vi này càng tạo điều kiện cho Hậu tự gây thương tích. Chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh: "Hành vi của bị cáo Dũng và Thiện đã làm tổn thương đến sức khỏe của bị hại Hậu, cho dù phạm tội ở mức độ nào các bị cáo không được dùng nhục hình để xem đó là phương pháp điều tra…".

Mặc dù bị cáo Dũng có một số tình tiết giảm nhẹ, nhưng với vai trò là cán bộ công an được đào tạo bài bản, hành vi dùng nhục hình là đặc biệt nghiêm trọng. Đại diện Viện kiểm sát nhận định hành động này không chỉ gây tổn hại về sức khỏe và tinh thần của bị hại mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của lực lượng thực thi pháp luật, do đó cần áp dụng mức án đủ sức răn đe.

Đối với bị cáo Nguyễn Danh Thiện, theo đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo đóng vai trò đồng phạm, trực tiếp giúp sức cho bị cáo Dũng còng tay bị hại Hậu lên song cửa. Sau khi bị bắt, bị cáo Thiện đã thành khẩn khai báo, nhận thức rõ hành vi sai trái của mình. Xét đến hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chính và phải nuôi con nhỏ, Viện Kiểm sát đề nghị mức án 7 tháng 25 ngày, đúng bằng thời gian đã tạm giam, nhằm tạo điều kiện cho bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời.

Luật sư của bị hại Hậu và gia đình đề nghị HĐXX trả hồ sơ, điều tra lại vì cho rằng còn nhiều cán bộ khác tham gia dùng nhục hình. Cụ thể, theo lời khai, ngoài Dũng và Thiện, còn có nhiều công an khác thay nhau dùng gậy cao su, dùi cui điện và tay chân tác động vào người Hậu trong đêm 31/10/2023 tại trụ sở UBND xã Bàu Cạn.

Trong khi đó, ông Tấn (Trưởng Công an xã Bàu Cạn) khai chỉ phân công bị cáo Dũng làm việc với Hậu. Tuy nhiên, video do gia đình cung cấp cho thấy ông Nguyễn Chí Tâm (công an xã) có mặt tại hội trường. Từ đó, luật sư yêu cầu xác định lại vị trí và vai trò của ông Tâm, đồng thời làm rõ các lời khai không đồng nhất của những người liên quan.

Cũng tại phiên tòa, HĐXX thông báo, vụ án có nhiều tình tiết cần được làm rõ, cho nên sẽ nghị án kéo dài. Đúng 8h ngày 14/3, phiên tòa được tổ chức xét xử trở lại.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 31/10/2023, Công an xã Bàu Cạn nhận được tin báo của người dân tại nhà Vũ Tuấn Hậu (SN 1998; trú tại ấp Suối Cả, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) có một số đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Ông Lê Minh Tấn - Trưởng Công an xã Bàu Cạn đã chỉ đạo tổ tuần tra đến kiểm tra, xác minh gồm: Ông Nguyễn Chí Tâm - công an viên, Tổ trưởng; ông Nguyễn Văn Minh Dương, ông Nguyễn Minh Hiếu - công an viên; ông Lê Trung Tín, ông Hoàng Trọng Nhân - lực lượng dân quân tự vệ; ông Nguyễn Hoàng Giang và Nguyễn Danh Thiện - dân phòng.

Khoảng 21h30 cùng ngày, tổ tuần tra kiểm tra, xác minh thì phát hiện Vũ Tuấn Hậu, Nguyễn Minh Hiếu (SN 1993; trú ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành), Nguyễn Sĩ Tân (SN 1993; trú ấp 8, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) và Nguyễn Ngọc Minh Thoa (vợ Hậu) đang có mặt tại nhà Hậu.

Khi thấy lực lượng công an đến, Hậu chạy vào nhà vệ sinh, ông Nguyễn Chí Tâm chạy theo phát hiện Hậu lấy trong túi quần vật gì đó ném vào bồn cầu nhà vệ sinh.

Cùng lúc này, ông Nguyễn Minh Hiếu đuổi theo khống chế, bắt giữ Hậu, thu giữ trong nhà vệ sinh một gói nylon chứa các hạt tinh thể nghi là chất ma túy. Sau đó, vụ án đã được khởi tố, điều tra, truy tố theo quy định.

Ngày 12/9/2024, TAND huyện Long Thành xét xử và tuyên phạt Vũ Tuấn Hậu 9 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định tại khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra vụ án, bà Vũ Thị Thu Huyền (chị gái của Vũ Tuấn Hậu) làm đơn gửi Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, tố cáo các cán bộ Công an xã Bàu Cạn, Công an huyện Long Thành có hành vi "Dùng nhục hình" đối với Vũ Tuấn Hậu. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thụ lý nguồn tin, xác minh, khởi tố, điều tra về hành vi "Dùng nhục hình".