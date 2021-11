Cựu thủ tướng Ukraine: Kiev "khóc hận", phải đi mua hàng cắt cổ vì không chịu chọn Nga

Theo RT, cựu thủ tướng Ukraine Yulia Timoshenko đưa ra cảnh báo ngày 7/11 rằng Kiev có thể đang phải đối mặt với một "thảm họa" vì nước này đã không thể dự trữ đầy kho khí đốt ngầm trước mùa đông.

"Chúng ta đáng nhẽ đã có thể bơm 38 tỷ mét khối khí đốt vào các kho chứa và sẽ không xảy ra khủng hoảng trong nước như bây giờ," bà Timoshenko chia sẻ với kênh Nash TV. Nghị sĩ đối lập Timoshenko cũng gọi cuộc khủng hoảng mà nước này có thể phải đối mặt trong những tháng tới do tình trạng thiếu khí đốt và than là "do con người tạo ra".

Chính trị gia này lập luận rằng, giá khí đốt vào mùa hè "rẻ hơn 6 lần" so với giá bán hiện tại. "Nếu mua dự trữ vào lúc đó thì người dân đều có khí đốt, năng lượng và điện với giá tối thiểu".

Đầu tuần này, giá khí đốt tự nhiên ở Châu Âu đã vượt 900 USD / nghìn mét khối, lần đầu tiên kể từ tháng 10.

Trước đó, cựu Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Viktor Suslov, đã cảnh báo rằng có tới 91% các công ty nước này có thể không thể chi trả chi phí khí đốt do giá quá cao và sẽ buộc phải ngừng hoạt động. Trong khi đó, Trung tâm Chiến lược và Phân tích của Ukraine thậm chí còn đề xuất tăng xuất khẩu gỗ củi của quốc gia này sang EU, vì liên minh này coi củi là một sản phẩm năng lượng.

Nghị sĩ Ukraine Mikhail Volynets còn đưa ra một đề xuất kỳ lạ vào cuối tháng 10 vừa qua cho những người dân sống ở các vùng nông thôn nên tích trữ phân bò khô để sử dụng đốt lò sưởi khi không thể trông chờ vào nguồn năng lượng của chính phủ trong mùa đông này.

Bà Timoshenko, hiện lãnh đạo đảng ‘Tổ quốc’- một tổ chức ủng hộ EU, thừa nhận rằng Ukraine đã luôn mua khí đốt từ Nga và gọi kế hoạch liên quan đến việc mua khí đốt ngược từ Châu Âu là “một lời nói dối nghiêm trọng”.

“Khi họ [chính phủ] thông báo với chúng tôi vào năm 2014 rằng Kiev sẽ tiêu thụ khí đốt của Tây Âu, họ đáng lẽ phải cho tôi biết khí đốt này được sản xuất chỗ nào của Châu Âu và nơi chúng ta có thể mua trực tiếp,” bà Timoshenko nói và cho biết thêm rằng "không có cái gọi là 'khí đốt Châu Âu'; họ chỉ cung cấp một đường ống nhưng khí đốt vẫn là của nước Nga”.



Căng thẳng giữa Moscow và Kiev đang tăng cao, kể cả trong lĩnh vực thương mại và vận chuyển khí đốt. Ukraine kiên quyết phản đối dự án Nord Stream 2 của Nga vì nước này lo ngại đường ống chạy từ Nga sang Đức dưới Biển Baltic sẽ khiến Ukraine phải chi ra ít nhất 3 tỷ USD cho chi phí vận chuyển.

Lãnh đạo công ty khí đốt nhà nước Naftogaz của Ukraine Yuriy Vitrenko đã tuyên bố gần đây rằng việc chấm dứt vận chuyển khí đốt bằng cách nào đó sẽ đẩy cả Moscow và Kiev đến gần một “cuộc chiến tranh toàn diện”.

Moscow nhiều lần khẳng định không có kế hoạch ngừng dự án khí đốt xuyên châu lục này và nói rằng việc kí kết bất kỳ hợp đồng nhiên liệu tương lai nào với Ukraine chỉ là vấn đề thương mại của tập đoàn năng lượng Gazprom.