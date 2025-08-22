Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được bãi bỏ cáo buộc tội khi quân

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: The Nation)

Vụ án phát sinh từ cuộc phỏng vấn mà ông Thaksin thực hiện với một đài truyền hình Hàn Quốc vào tháng 5/2015, trong thời gian ông đang sống lưu vong. Cuộc phỏng vấn khiến ông bị cáo buộc xúc phạm chế độ quân chủ theo Điều 112 của Bộ luật Hình sự Thái Lan và vi phạm Đạo luật Tội phạm máy tính. Ông Thaksin phủ nhận các cáo buộc và được tại ngoại trong suốt phiên tòa.

Tòa án đã tổ chức các phiên điều trần với nhân chứng từ ngày 1 – 3/7. Tất cả các phiên điều trần đều được tiến hành kín, không có người ngoài nào được phép tham dự. Ông Thaksin đích thân tham dự từng phiên để nghe lời khai.

Sáng nay, một lực lượng cảnh sát đông đảo được huy động bảo đảm trật tự bên ngoài tòa án, trong khi các phóng viên trong và ngoài nước tập trung tại khu vực được chỉ định. Tòa án bãi bỏ vụ án vì không đủ bằng chứng để chứng minh ông Thaksin có tội. Trước khi tòa ra phán quyết, ông Thaksin nói với báo chí rằng vụ án sẽ được loại bỏ.

Vụ án bắt nguồn từ đơn khiếu nại của quân đội, lực lượng đã lật đổ cả ông Thaksin và em gái của ông - bà Yingluck Shinawatra, trong các cuộc đảo chính năm 2006 và 2014.

Dù đã nghỉ hưu và không có vai trò chính thức nào trong chính phủ, chính trị gia 76 tuổi kỳ cựu vẫn tích cực hoạt động và được coi là bộ não phía sau đảng Pheu Thai cầm quyền.

Hiến pháp Thái Lan quy định nhà vua là một vị trí được tôn kính, và những người theo chủ nghĩa bảo hoàng coi hoàng gia là bất khả xâm phạm.