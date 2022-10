Cứu sống sản phụ mang thai ở góc tử cung hiếm gặp

Các bác sĩ tại Bệnh viện Lê Văn Việt (TP Thủ Đức, TP HCM) vừa phẫu thuật thành công cho sản phụ A. mang thai góc tử cung.

Các bác sĩ đã phải dùng tay bóc nhau, đồng thời may tăng cường vùng cơ tử cung rất mỏng để dự phòng chảy máu diện nhau bám

Theo đó, tại Khoa Sản, Bệnh viện Lê Văn Việt các bác sĩ tiếp nhận một trong hợp sinh khó. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật bắt em bé. Bé chào đời khỏe mạnh, hồng hào, khóc to, nặng 3,6kg. Tuy nhiên, lúc này, bác sĩ phát hiện bánh nhau bám ngay góc tử cung, vùng cơ tử cung đoạn nhau bám rất mỏng, có nhiều mạch máu tăng sinh, nguy cơ vỡ tử cung rất cao. Do lấy nhau khó, nguy cơ băng huyết cao, ê-kíp mổ đã tiến hành sử dụng các loại thuốc cầm máu, thuốc co hồi tử cung và thắt động mạch tử cung để dự phòng băng huyết sau mổ.



Sau 15 phút từ khi bé chào đời, các bác sĩ phải bóc nhau bằng tay, đồng thời may tăng cường vùng cơ tử cung rất mỏng để dự phòng chảy máu diện nhau bám. Sau mổ tình trạng tử cung co hồi tốt, sinh niệu ổn, sản phụ tiếp tục được theo dõi. Hiện tử cung co hồi tốt, vết mổ khô, sản dịch ra ít, sản phụ chuẩn bị được xuất viện.

Theo các bác sĩ, thai góc tiềm ẩn nhiều nguy cơ và có thể dẫn đến các biến chứng trong quá trình mang thai như đau và chảy máu dai dẳng, sẩy thai tự nhiên, vỡ tử cung, sót nhau, sót màng và chảy máu nghiêm trọng dẫn đến cắt tử cung. Việc chẩn đoán rất khó, nhiều trường hợp có thể không được chẩn đoán trước khi sinh. Đây là trường hợp hiếm gặp và lần đầu tiên được ghi nhận tại bệnh viện.