Cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà lĩnh án 5 năm 6 tháng tù

Chiều nay 18-9, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà cùng 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và một số tỉnh, thành trên cả nước.



Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: C.H.

Theo đó, tuyên phạt bị cáo Phạm Thái Hà, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu trợ lý Chủ tịch Quốc hội, mức án 5 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, bị tuyên phạt mức án 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lê Ô Pích, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (tỉnh cũ), 3 năm tù tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị cáo khác bị tuyên từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù.

Các bị cáo tại phiên toà

Theo bản án, hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, vi phạm luật hình sự, xâm phạm trật tự kinh tế của nhà nước, vi phạm các quy định về đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch trong đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến kinh tế, uy tín của các cơ quan nhà nước, gây thiệt hại hơn 120 tỉ đồng.

Các bị cáo phạm tội có tính chất đồng phạm, trách nhiệm cao nhất thuộc về bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An. Bị cáo Hưng đã lợi dụng các mối quan hệ các lãnh đạo cơ quan Trung ương, địa phương để tác động can thiệp vào hoạt động đấu thầu, dùng tiền để tác động đến các cán bộ công chức tại các Ban quản lý dự án, UBND.

Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên toà

Bị cáo Lê Ô Pích, với vai trò là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ, sau khi tiếp nhận chủ trương của lãnh đạo cấp trên đã chỉ đạo Nguyễn Văn Thạo hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu dự án cầu Đồng Việt. Bị cáo Lê Ô Pích đã nhận 4 tỉ đồng có nguồn gốc từ liên danh nhà thầu trúng, thi công gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm sự đúng đắn trong hoạt động công vụ, ảnh hưởng xấu đến cơ quan nhà nước, gây thiệt hại cho nhà nước 96 tỉ đồng.

Bị cáo Phạm Thái Hà đã tác động đến Dương Văn Thái, cựu bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cũ, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án cầu Đồng Việt. Từ đó, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cũ và Ban Quản lý dự án Bắc Giang tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt trái quy định của pháp luật. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm sự đúng đắn trong hoạt động công vụ, ảnh hưởng xấu đến cơ quan nhà nước, gây thiệt hại cho nhà nước 96 tỉ đồng. Bị cáo hưởng lợi 750 triệu đồng.

Về quan điểm xử lý, Tòa đã áp dụng nguyên tắc nghiêm trị những người đứng đầu, giữ vai trò chính; đồng thời phân hóa trách nhiệm hình sự và áp dụng chính sách khoan hồng đối với những bị cáo thành khẩn khai báo, có vai trò thứ yếu, tích cực khắc phục hậu quả... nhằm quyết định mức hình phạt phù hợp, bảo đảm tính răn đe và nhân văn của pháp luật.

Theo cáo buộc, sai phạm xảy ra trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại các tỉnh: Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh, TP Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải (gồm: Gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt; Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; Gói thầu số 02 Dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E Bộ Giao thông vận tải). Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An) đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có Phạm Thái Hà, để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công. Sau đó, Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải (bộ cũ) chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án. Hưng còn chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn phối hợp với các Công ty do Tập đoàn tìm, mời hoặc Công ty do các Ban Quản lý dự án giới thiệu, chỉ định để tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc với các cá nhân là lãnh đạo Ban Quản lý dự án các tỉnh, Ban Quản lý dự án 4 thuộc Bộ Giao thông vận tải (bộ cũ) và đơn vị tư vấn để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán. Cùng với đó, mời các đơn vị này tham gia góp ý xây dựng Hồ sơ mời thầu; cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của Hồ sơ mời thầu trước khi phát hành; gửi Hồ sơ dự thầu để chấm trước; thỏa thuận chi tỉ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các Gói thầu, Dự án để các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Luật Đấu thầu theo yêu cầu của Tập đoàn Thuận An, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu tại các Dự án nêu trên, hưởng lợi bất hợp pháp. Cáo trạng xác định sai phạm của Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 120 tỉ đồng. Riêng bị cáo Phạm Thái Hà, cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, trục lợi số tiền 750 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 97 tỉ đồng.



