Cựu nghị sĩ Nga bị cáo buộc bán thông tin cho Mỹ với giá 45 triệu đô la

Cựu nghị sĩ Magomed Gadzhiev. (Ảnh: RT)

Trong một tuyên bố ngày 20/8, Văn phòng Tổng Công tố Nga cho biết, ông Gadzhiev “bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với các cơ quan tình báo phương Tây để đổi lấy quyền công dân nước ngoài" của một quốc gia không được nêu tên. Ông Gadzhiev đã rời khỏi Nga vào năm 2023 sau khi xung đột Ukraine nổ ra.

Văn phòng lưu ý, rằng cựu nghị sĩ đã nhận “ít nhất 45 triệu đô la” từ các cơ quan Chính phủ Mỹ. Thông tin này được cho là do Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ tiết lộ. Tuy nhiên, các công tố viên không nêu rõ ông Gadzhiev đã chuyển thông tin gì cho phương Tây.

Chính quyền Nga cũng cáo buộc ông Gadzhiev công khai ủng hộ Kiev và làm “mất uy tín lực lượng vũ trang Nga”, cho rằng ông đã tuyên bố “sẵn sàng hỗ trợ những người ủng hộ Ukraine”.

Chi tiết vụ việc chưa được tiết lộ, bao gồm cả mức án mà ông Gadzhiev có thể phải chịu nếu bị bắt giữ tại Nga.

Tháng 5/2023, Bộ Tư pháp Nga đã chỉ định ông Gadzhiev - người cũng đã bị khai trừ khỏi đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền - là một điệp viên nước ngoài. Một năm sau đó, ông bị đưa vào danh sách truy nã.

Sergey Melikov, người đứng đầu Cộng hòa Dagestan, cáo buộc cựu nghị sĩ này sẵn sàng "bôi nhọ" những gì "quý giá" đối với đồng bào mình để đổi lấy hộ chiếu châu Âu.

Ông Gadzhiev từng giữ các chức vụ cấp cao trong cơ quan thuế của Nga trước khi vào quốc hội và trở thành đại biểu Duma Quốc gia từ năm 2003 đến năm 2021. Một số cơ quan truyền thông phương Tây tuyên bố rằng mặc dù sống lưu vong, cựu nghị sĩ này "vẫn duy trì lối sống xa hoa, với các bất động sản ở cả Pháp và Miami".