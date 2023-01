Cứu học sinh 16 tuổi định nhảy lầu tự tử đêm giao thừa

Lúc 21h40 ngày 31/12/2022, Công an Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhận tin báo có người đứng tại ban công tầng cao tại đơn nguyên E2 Chung cư Ecohome1 (Phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm), ngay lập tức, Công an Quận đã huy động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy và CNCH cùng Công an Phường Đông Ngạc khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Cứu học sinh 16 tuổi có ý định nhảy lầu do áp lực học tập với bố mẹ

Tại hiện trường, cháu N. P. H. (SN: 2006) đang đứng tại ban công và có ý định nhảy xuống do mâu thuẫn và áp lực trong học tập với bố mẹ.

Công an Phường với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát PCCC đã tiếp cận và khuyên ngăn, thuyết phục cháu. Sau khoảng 15 phút, tâm lý cháu đã ổn định và tự giác xuống. Lực lượng chức năng đã bàn giao cháu an toàn cho gia đình./.