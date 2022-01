Cựu danh thủ Vũ Như Thành chỉ trích hậu vệ ĐTVN, chọn ra cái tên thay "con cưng" bầu Đức

"Thật ra ở bàn thua đầu tiên, bóng đi không quá nhanh. Trong tình huống ấy, tuyển Việt Nam không những đủ người mà còn thừa người. Bàn thua này 2 người đã mắc lỗi là Bùi Tiến Dũng và Lê Văn Xuân.

Kể cả đối phương có to cao và trình độ tốt hơn, nếu có sự tranh chấp xảy ra thì chắc chắn tiền đạo Australia không thể bật cao đánh đầu dễ dàng đến thế. Chúng ta thừa người, chúng ta có đầy đủ thời gian để can thiệp nhưng lại không có bất kì sự can thiệp nào." - cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Như Thành thể hiện sự không hài lòng sau bàn thua đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong thất bại 0-4 trước Australia ở Vòng loại cuối cùng World Cup 2022, khu vực châu Á.

Jamie MacLaren đánh đầu mở tỷ số trận đấu | AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ ba World Cup - Khu vực châu Á)

Bàn thua đầu tiên là minh chứng rõ nét nhất cho sự lép vế của tuyển Việt Nam trước Australia ở hiệp 1. Tuy nhiên, chủ nhân của Quả bóng bạc Việt Nam 2009 cho rằng trong hiệp 2, đoàn quân thầy Park đã có sự thay đổi và thi đấu khởi sắc hơn nhiều so với nửa đầu trận đấu:

"Rõ ràng trong hiệp 1 chúng ta chơi với sơ đồ 3-4-3, nhưng khi đổi thành 3-5-2 và chơi với 2 tiền đạo, chúng ta chơi ổn hơn. Chúng ta đã tạo ra không phải 1, 2 mà là 3 tình huống nguy hiểm. Đầu tiên là tình huống của Công Phượng, thứ hai là tình huống Thành Chung đánh đầu và thêm một pha bóng Quang Hải chuyền cho Minh Vương.

Ở hiệp 2 chúng ta đã chơi tốt hơn. Nếu có thêm một chút may mắn, chúng ta đã có thể có bàn thắng."

Tuyển Việt Nam đã có những cơ hội nhất định trong hiệp 2 nhưng chưa thể ghi bàn.

Trong trận đấu với Australia, hậu vệ phải Vũ Văn Thanh là một trong những cái tên thi đấu không tốt nhất. Theo cựu danh thủ Như Thành, Hồ Tấn Tài có thể sẽ là sự lựa chọn khả dĩ của thầy Park để thay thế hậu vệ HAGL ở cuộc đối đầu tuyển Trung Quốc:

"Tôi nghĩ Tấn Tài là một lựa chọn tốt. Anh ấy tấn công tốt, phòng ngự cũng tương đối hay. Tôi nghĩ Văn Thanh hơn Tấn Tài ở mặt trận phòng ngự, còn Tấn Tài nhỉnh hơn Văn Thanh trong tấn công. Hy vọng là ở trận tới (gặp Trung Quốc), Tấn Tài sẽ có cơ hội thể hiện trên sân Mỹ Đình."

https://soha.vn/cuu-danh-thu-vu-nhu-thanh-chi-trich-hang-thu-dtvn-chon-ra-cai-ten-thay-con-cung-bau-duc-20220127190348951.htm