Cướp tài sản của tài xế taxi ở Hà Tĩnh: Giả vờ xin đi vệ sinh để gây án

Ngày 29/5, Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hải Âu (1988, trú tại xóm 3, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội " Cướp giật tài sản".



Trước đó, vào khoảng 2h40' ngày 27/5, anh Lê Hữu Hoàng (SN 1994, trú tại thôn Trường Kỳ, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) lên trình báo công an về việc 10 phút trước anh bị cướp.



Nguyễn Hải Âu tại cơ quan công an.

Cụ thể, anh Hoàng cho biết trước đó chở 1 nam hành khách đi từ Quảng Trị ra Nghệ An. Khi đi đến khu vực ngã tư Bùi Cầm Hổ (thuộc tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) thì người này xin dừng xe đi vệ sinh. Vị hành khách sau đó lên xe nhanh chóng cướp giật của anh Hoàng 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A92, màu đen trị giá khoảng 4.000.000 đồng rồi mở cửa xe chạy trốn.

Bị cướp, anh Hoàng đã hô hoán, truy đuổi nhưng không được nên trình báo cơ quan Công an.

Vào cuộc điều tra, sau hơn 2 giờ đồng hồ truy xét, công an đã bắt giữ được thủ phạm gây án là Nguyễn Hải Âu. Tại công an, Âu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 27/5/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hải Âu về tội "Cướp giật tài sản".

Được biết, khi bị phát hiện, bắt giữ và tiến hành xét nghiệm chất ma túy đối với Nguyễn Hải Âu thì cho kết quả dương tính với chất ma túy. Âu không có nghề nghiệp ổn định, từng bị xử lý về hành vi đánh bạc.