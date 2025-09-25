Cuốn sổ tay nhỏ bé của anh tài xế Việt khiến hai khách Tây xúc động vô cùng

Mới đây, một video của du khách người Úc có chuyến du lịch đến Việt Nam đã gây sốt mạng xã hội vì màn tương tác cực kỳ thân thiện của người Việt. Cụ thể, khi hai nữ du khách đang quay TikTok trên lề đường, một người bản địa đã bất ngờ xuất hiện trong video khiến dân tình phải chú ý.

Trong video được nữ du khách đăng tải, cô và bạn thân đang tạo dáng để quay nội dung khoe trang phục và đang cười nói vô cùng vui vẻ. Khi quay xong, nữ du khách này định tiến đến để tắt camera trên điện thoại thì bất ngờ có một tài xế công nghệ dừng xe ở kế bên.

Nam tài xế dừng xe và bước vào khung hình của hai cô gái

Nam tài xế vô cùng dễ thương và rất hướng ngoại khi chủ động chào hỏi với hai nữ du khách dù vốn ngoại ngữ có phần hạn chế. Không ngần ngại, nam tài xế công nghệ đã đứng trước camera của hai nữ du khách tươi cười chào và hỏi tên của cả hai nữ du khách.

Nam tài xế vô cùng dễ thương và rất hướng ngoại giao tiếp với khách Tây

Sau màn chào hỏi, nam tài xế đã khoe cho hai nữ du khách một món đồ của mình, đó chính là cuốn sổ ghi lại lời nhắn và review của tất cả mọi người trên khắp thế giới khi may mắn ngồi trên chuyến xe của nam tài xế. Cuốn sổ này đã khiến cho cả hai nữ du khách bất ngờ và có phần cảm động trước sự hiếu khách của nam tài xế.

Nam tài xế khoe cuốn sổ cho hai du khách

Khi đăng tải video, nữ du khách này còn chia sẻ thêm: “Người đàn ông này thật tuyệt vời và anh ấy đã hỏi chúng tôi đã kết hôn chưa, chúng tôi đã trả lời là rồi”. Đoạn video này đã thu hút được hơn 480 nghìn lượt xem trên TikTok và nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng lẫn Việt Nam và quốc tế. Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận vô cùng đáng yêu:

- Nói hồi mời đi ăn cơm trưa luôn.

- Xin hãy “cẩn thận” với người Việt Nam, bởi vì khi bạn nói chuyện với họ 15 phút thì họ mời bạn về nhà ăn tối luôn.

- Tui chưa thấy ai dễ thương như người Việt mình luôn á.

- Trời ơi dễ thương quá đi mất.

- Tui là người Việt mà tui thấy ảnh dễ thương quá.

Sự nhiệt tình của nam tài xế khiến hai nữ du khách thích thú

Có thể nói, người Việt rất được du khách quốc tế yêu thích vì sự hiếu khách và nhiệt tình của họ. Đã có rất nhiều video của nhiều du khách Tây đăng tải ghi lại sự dễ thương của người Việt, đơn cử như một video của em gái nam ca sĩ của nhóm Kpop nổi tiếng đang đi mua trang sức mà được người bản địa mời lại ăn tối. Chính vì thế, những khoảnh khắc đời thường giản dị ấy lại trở thành “đặc sản” đáng nhớ, giúp hình ảnh con người Việt Nam ngày càng ghi dấu ấn đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Nguồn: TikTok @jasyan_