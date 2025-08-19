Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Trên mạng xã hội, tài khoản "Vợ chồng Bách Hợp" đã thu hút sự chú ý nhờ loạt video chia sẻ cuộc sống đời thường. Đằng sau đó là một chuyện tình khiến nhiều người xúc động: một phụ nữ thành thị 54 tuổi và người chồng kém mình 14 tuổi, xuất thân nông thôn, đã gắn kết với nhau chỉ sau… 5 ngày gặp mặt.

Cuộc gặp gỡ định mệnh của 2 số phận

Người chồng Khải Tiểu Ẩn sinh năm 1985 tại một vùng quê nghèo ở An Khâu, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Anh học hết trung học cơ sở, sớm đi làm thuê, từng làm công nhân xây dựng, rồi cưới vợ theo mai mối. Nhưng nghèo khó đeo bám khiến hôn nhân tan vỡ, vợ bỏ đi để lại cho anh cậu con trai nhỏ tên Hạo Nhiên.

Nỗi đau chưa dừng lại, mẹ anh cũng qua đời sau đó. Gánh nặng kinh tế và tinh thần đè nặng, Khải Tiểu Ẩn phải gửi con cho cha già để vào Nam kiếm sống. Anh từng thử nhiều nghề: công nhân nhà máy, bán hàng, thậm chí làm diễn viên quần chúng ở phim trường Hoành Điếm. Nhưng giấc mơ đổi đời vẫn xa vời.

Khi dịch bệnh ập đến, thất nghiệp và cô đơn, anh tình cờ lướt video trên mạng… và gặp được "người phụ nữ định mệnh".

Người phụ nữ ấy tên Bách Hợp, sinh ra trong một gia đình quân nhân ở Thành Đô (Tứ Xuyên). Học giỏi, tốt nghiệp Đại học Tứ Xuyên danh tiếng, từng có "việc nhà nước ổn định" nhưng sớm rẽ hướng sang kinh doanh bảo hiểm. Nhờ tài ăn nói và trí tuệ, mới hơn 20 tuổi, Bách Hợp đã là "nữ đại gia" với thu nhập hàng chục nghìn tệ mỗi tháng – con số khổng lồ thời đó.

Thế nhưng, vận mệnh khắc nghiệt không buông tha. Sau khi kết hôn, chị phát hiện mắc khối u buồng trứng hiếm gặp, buộc phải trải qua ba lần phẫu thuật, đồng nghĩa vĩnh viễn không thể có con. Căn bệnh khiến công việc tuột dốc, hôn nhân tan vỡ.

Đứng dậy từ đau khổ, Bách Hợp mở homestay ở Thành Đô, rồi sau dịch lại chuyển sang làm tại một bệnh viện y học cổ truyền. Cuộc sống khá giả nhưng ngày càng cô đơn, chị bắt đầu chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Không ngờ, giữa những lời tán tỉnh, có một chàng trai trẻ mộc mạc, chân thành – chính là Khải Tiểu Ẩn khiến trái tim chị rung động.

Dù biết anh nghèo, đã qua một đời vợ và có con riêng, thậm chí khi chị thử thách bằng cách nói "đang nợ nần chồng chất", Tiểu Ẩn vẫn không lùi bước. Anh nói: "Anh sẽ cùng em gánh vác". Những lời ấy làm Bách Hợp tin rằng đây chính là người đàn ông có thể nương tựa.

Cuộc hôn nhân "5 ngày quyết định cả đời"

Tháng 9/2020, Tiểu Ẩn bỏ việc, bắt tàu đến Thành Đô gặp Bách Hợp. Chỉ 5 ngày sau, họ đã đăng ký kết hôn ở Sơn Đông. Không sính lễ, không vàng cưới, nhưng anh cưới được một "nữ cường nhân" có nhà có xe, còn chị tìm được một người đàn ông thật thà, coi trọng tình nghĩa hơn tiền bạc.

Kết hôn, họ sống ở Thành Đô, sau đó đón Hạo Nhiên – con trai Tiểu Ẩn lên thành phố học. Dù chưa từng sinh nở, Bách Hợp thương Hạo Nhiên như con ruột, chăm lo từng bữa ăn, bài học. Với chị, đây là "món quà trời cho".

"Phú bà" rước được "cả trâu lẫn nghé"

Cặp đôi sau đó mở homestay ở Lệ Cổ Hồ, trồng rau, nuôi cá, sống bình dị nhưng tràn đầy tiếng cười. Những video chia sẻ chuyện tình lệch tuổi của họ lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi.

Năm 2024, Bách Hợp về quê chồng ăn Tết, dù thiếu thốn đủ bề nhưng chị không chê bai, còn thấy thú vị khi được "3 người 1 giường, 5 ngày không tắm" ở miền quê lạnh giá. Gia đình nhà chồng cảm kích, em gái Tiểu Ẩn thừa nhận: "Từ ngày có chị, anh tôi mới thực sự biết lo cho gia đình".

Đến nay, sau 5 năm bên nhau, Bách Hợp và Tiểu Ẩn vẫn hạnh phúc. Chị nói, cuộc đời từng trao cho mình quá nhiều nỗi đau, nhưng người đàn ông kém 14 tuổi này đã mang đến hy vọng và sự ấm áp. Và điều quý giá nhất, không phải vật chất, mà là mỗi ngày thức dậy, vẫn còn có người để yêu thương.