Cuộc tấn công lớn của Mỹ vào Venezuela chuẩn bị diễn ra?

Quân đội Hoa Kỳ đang xây dựng kế hoạch nhắm mục tiêu vào "những kẻ buôn bán ma túy" ngay trong lãnh thổ Venezuela, kế hoạch này có thể bắt đầu trong vòng vài tuần, NBC News đưa tin, trích dẫn nguồn tin giấu tên từ Lầu Năm Góc.

Theo báo cáo, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chủ yếu nhắm vào những phòng điều chế ma túy và thủ lĩnh băng đảng ma túy.

Đây là một bước tiến tiếp theo của chiến dịch chống buôn bán ma túy được phát động sau khi Hoa Kỳ phá hủy 3 phòng điều chế ma túy bị nghi ngờ ở vùng Caribe, gây ra các cuộc biểu tình ở Caracas.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người cáo buộc người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro cầm đầu một băng đảng ma túy, trước đó đã điều động 8 tàu chiến và 1 tàu ngầm hạt nhân đến bờ biển nước này.

Mỹ đang chuẩn bị lực lượng để tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Venezuela.

Trước đó, vào ngày 26 tháng 9, chính quyền Venezuela đã công bố các cuộc tập trận chuẩn bị khẩn cấp để ứng phó với sự hiện diện của Quân đội Mỹ, và ông Maduro đã bóng gió về khả năng áp đặt tình trạng khẩn cấp, với cáo buộc cuộc chiến chống ma túy chỉ là bình phong để Mỹ tiến hành tấn công nhằm thay đổi chính quyền Caracas.

NBC News nhận định rằng hoạt động quân sự của Mỹ có thể bao gồm các cuộc tấn công chính xác bằng máy bay không người lái MQ-9 Reaper, được trang bị tên lửa chống tăng Hellfire, điều này được củng cố bởi báo cáo của trang Aviation Week về công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ ở khu vực Nam Carribean.