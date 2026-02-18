1 "Chiếc hộp bê tông" trong mùa đông xám xịt

Hà Nội những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, bầu trời như sụp xuống thấp hơn bởi một lớp màn đục ngầu bao phủ toàn thành phố. Đó không phải là sương khói lãng mạn trong thơ ca, mà là sự pha trộn ngột ngạt giữa độ ẩm mùa đông và bụi mịn PM2.5, khiến các ứng dụng đo chất lượng không khí liên tục báo động màu đỏ và tím.

Nếu len lỏi vào sâu trong một con ngõ nhỏ ở phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Ngang hay Mã Mây... lúc này, bạn sẽ cảm nhận sự bí bách cô đặc lại đến nghẹt thở. Trong những căn nhà được ví như "hộp diêm" với lối đi chỉ vừa một người lách, hàng vạn cuộc đời vẫn đang xoay xở sinh tồn. Ánh sáng mặt trời là một thứ xa xỉ. Mùi ẩm mốc của tường vôi cũ kỹ quyện với khói xe máy quẩn quanh không lối thoát. Người Hà Nội yêu phố, yêu cái "hồn" kẻ chợ, nhưng cũng đang kiệt sức vì sự quá tải của hạ tầng.

"Hà Nội, sau hơn 1.000 năm, giống như một cơ thể cường tráng đang bị bó chặt trong chiếc áo chật hẹp, cũ kỹ và thiếu dưỡng khí."

Những con ngõ nhỏ, ẩm thấp trên con phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. Ảnh: Tiền Phong.

Chính trong bối cảnh bức bối ấy, bản báo cáo Quy hoạch Thủ đô trình HĐND những ngày cuối tháng 1 như một "cú hích" mạnh mẽ, vừa mang đến hy vọng đổi đời, vừa đặt ra những thách thức choáng ngợp. Một con số chưa từng có tiền lệ được đưa ra: Di dời hơn 862.000 người và huy động 14,5 triệu tỷ đồng (giai đoạn 2026-2035) để tái thiết thành phố.

Đây không đơn thuần là việc xây thêm nhà hay mở thêm đường. Đây là cuộc tái cấu trúc "ADN" của một đô thị, là khát vọng phá vỡ những bức tường bê tông chật hẹp để tìm về với không gian thoáng đạt bên kia sông.