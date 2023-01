Cuộc suy thoái kỳ lạ nhất lịch sử khi được quá nhiều người dự báo

Các nhà dự báo do FED Philadelphia khảo sát đưa ra xác suất suy thoái trong 4 quý tới là 40%, cao nhất kể từ năm 1975 tới nay. Các chuyên gia kinh tế mà Bloomberg khảo sát còn cho thấy 65% đồng tình với nhận định suy thoái sẽ xảy ra vào năm 2023.

Mô hình mà Bloomberg Economics tạo ra còn cho thấy nguy cơ suy thoái vào tháng 9 tới là 100%. Những mô hình tính toán khác cũng nghiêng về phía 80% nguy cơ suy thoái sẽ xảy ra. Chính sách lãi suất của FED sẽ khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới khó lòng có thể hạ cánh mềm.

Phần còn lại của thế giới có thể cũng không khá hơn nhiều so với Mỹ. Dario Perkins của TS Lombard viết trong báo cáo triển vọng kinh tế năm 2023: “Với những biến động lớn và sự không chắc chắn của kinh tế toàn cầu, thật kỳ lạ khi có một sự đồng thuận trong dự báo năm tới: Tăng trưởng trì trệ hoặc suy thoái nhẹ, lạm phát kéo dài và việc thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ không sớm kết thúc”.

Tuy nhiên, dù nhiều người nghiêng về phía kinh tế toàn cầu sẽ suy thoái nhưng đó có thể là cuộc suy thoái nhẹ nhất lịch sử. Các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát vẫn dự đoán rằng mức tăng trưởng của Mỹ sẽ đạt 0,3% cả năm. Các nhà kinh tế của Goldman Sachs thậm chí còn lạc quan hơn.

Họ tin vào khả năng kinh tế Mỹ có thể thực hiện một cú hạ cánh mềm, trong đó tăng trưởng dưới trung bình sẽ đủ để tái cân bằng thị trường lao động và giảm bớt áp lực về tiền lương và giá cả, điều khiến lực cản từ chính sách tiền tệ và tài khóa được giảm bớt.

Tuy nhiên, cùng với đó có thể là một giai đoạn tăng trưởng ì ạch, điều khó làm hài lòng các nhà đầu tư. Howard Marks của Oaktree viết rằng có một sự thay đổi lớn đang diễn ra trong nền kinh tế và thị trường chứng khoán Mỹ, nơi lãi suất trung bình từ 2-4% sẽ được duy trì trong nhiều năm tới.

Ở thời điểm hiện tại, FED đang phát tín hiệu sẽ làm chậm đà tăng lãi suất của mình. Tuy nhiên, thị trường lao động của Mỹ vẫn đang rất tốt và nếu nó tiếp tục tăng trưởng trong tháng 12, FED sẽ có thêm quyết tâm để tiếp tục tăng lãi suất. Điều này dẫn tới dự báo chu kỳ tăng lãi suất của FED sẽ chưa sớm kết thúc và lãi suất cuối kỳ có thể tăng lên hơn 5%.

Trong khi đó, thu nhập trung bình mỗi giờ hiện đang tăng 5% trong tháng 12 so với 1 năm trước đó. Số việc làm thì đang cao hơn nhiều so với so với con số mà các nhà hoạch định chính sách nghĩ là phù hợp với mục tiêu lạm phát 2% mà FED đưa ra. Tỷ lệ thất nghiệp cũng đang ở mức rất thấp.

Ở những nơi khác, tình hình cũng không mấy khả quan hơn. Lạm phát ở khu vực đồng euro có thể chậm lại và các ngân hàng trung ương ở Israel và Sierra Leone có thể đưa ra các đợt tăng lãi suất đầu tiên vào năm 2023. Trong khi đó, dữ liệu ở Đức có thể cho thấy lạm phát chậm lại. Tỷ lệ thất nghiệp ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu lại bất ngờ giảm.

Trong khi đó, các chỉ số sản xuất ở châu Á, khu vực vốn phụ thuộc nhiều vào thương mại, đang giảm mạnh. Điều này có thể tác động tới GDP của khu vực.

Tham khảo: Bloomberg