Cuộc sống xa hoa của 7 thiếu gia, tiểu thư nhà Chủ tịch Abramovic

Những ngày này, truyền thông Anh tiếp tục phải "tròn mắt" với thú chơi du thuyền của ông chủ CLB Chelsea, tỷ phú người Nga Abramovic. Dù đang sở hữu trong tay siêu du thuyền Eclipse có chi phí hoàn thành lên đến 1 tỷ bảng thì mới nhất, ông Abramovic lại cho làm thêm chiếc Solaris có chi phí lên đến 430 triệu bảng Anh. Ngoài 2 chiếc siêu du thuyền kể trên, Chủ tịch CLB Chelsea còn nhiều du thuyền đắt đỏ khác.



Ấn tượng với thú tiêu tiền xa xỉ của tỷ phú Abramovic, The Sun cũng tò mò về cuộc sống của 7 thiếu gia, tiểu thư nhà đại gia này. Quả thật, những đứa con của ông Abramovic cũng sống cực kì sang chảnh, đáng mơ ước.

CHỊ CẢ ANNA (29 TUỔI)

Bữa tiệc sinh nhật tuổi 18 của Anna được cho là tiêu tốn hàng trăm nghìn bảng.

Con gái lớn của tỷ phú Abramovic tốt nghiệp chuyên ngành triết học của Đại học Colombia. Anna là con của ông Abramovic với người vợ thứ hai, Irina (chia tay năm 2007 sau 11 năm chung sống).

Anna từng gây sốc, khi tự ý đính hôn với bạn trai cũ, Nikolai Lazarev khi mới 18 tuổi hồi năm 2010. Khi đó, Anna vẫn đang đi học bằng... trực thăng và xe limo với tài xế riêng. Ông Abramovic đã rất thất vọng, khi con gái bồng bột đính hôn. Quả thật sau đó, Anna và bạn trai cũ đã chia tay, trước khi đi đến một lễ cưới.

Sau này, người ta thấy Anna hẹn hò với Calum Best, con trai của huyền thoại bóng đá Anh và Man United, George Best. Hiện cô đang sống ở New York. Anna cũng được coi là người có tính cách giống bố nhất.

ARKADIY (27 TUỔI)

Là con trai lớn của ông Abramovic, Arkadiy được xem như người sẽ kế thừa khối tài sản lên tới 10 tỷ bảng. Giống Anna, Arkadiy là con của tỷ phú Abramovic với người vợ thứ hai, Irina.

Chàng thiếu gia này cũng thích bóng đá và thường xuyên xuất hiện ở SVĐ Stamford Bridge với bố. Arkadiy đang có ý định mua lại cổ phần của hai CLB CSKA Moscow và Copenhagen.

Về mặt kinh doanh, Arkadiy là người sáng lập và sở hữu công ty ARA Capital, đơn vị có số cổ phần lớn trong tập đoàn dầu khí Gazprom Neft.

SOFIA (26 TUỔI)

Sofia có lẽ là người con sống bản năng nhất của tỷ phú Abramovic. Không giống các anh chị em khá kín tiếng, cô thường xuyên chia sẻ về cuộc đời hào nhoáng, xa hoa của mình. Cô tốt nghiệp Đại học Royal Holloway khoa quản trị và marketing nên tờ The Sun bông đùa rằng có lẽ vì thế mà Sofia rất tích cực PR hình ảnh bản thân.

Cô gái trẻ có mối quan hệ thân thiết với gia đình Beckham và đầu bếp nổi tiếng Ramsay. Sinh nhật 18 tuổi, cô mời hẳn ban nhạc nổi tiếng McBusted tới biểu diễn, tại hộp đêm đắt đỏ ở SVĐ Stamford Bridge. Cô cũng thường ở trong khách sạn có giá 3000 bảng/đêm One & Only Reethi Rah tại Maldives.

Về thú chơi, Sofia thích ngựa và hiện sở hữu 3 cái tên đắt đỏ là Dora, Billy Fraulein và Zanzibar. Cô cũng là đại diện của Nga trong các cuộc thi ngựa biểu diễn quốc tế.

ARINA (20 TUỔI)

Không sống hào nhoáng như cô chị Sofia, nhưng Arina có cùng chung sở thích về ngựa. Cô cũng có khả năng điều khiển chúng rất tốt và từng cùng con ngựa Roan Gelding (có giá 50.000 bảng) giành giải nhất ở Triển lãm ngựa quốc tế tại Olympia hồi 12/2013. Arina hiện muốn tới Australia để đăng ký khoa động vật học.

ILYA (18 TUỔI)

ILYA là con trai thứ hai của tỷ phú Abramovic, vẫn với bà Irina. Tỷ phú người Nga từng muốn hướng con trai vào đại học danh tiếng Eton. Nhưng hiện tại, con đường học tập của Ilya đang phải tạm hoãn vì đại dịch Covid-19.

Tỷ phú Abramovic có tổng cộng 5 con với người vợ thứ hai, Irina sau 11 năm chung sống.

AARON (11 TUỔI) & LEAH LOU (7 TUỔI)

Người con thứ sáu và bảy của tỷ phú Abramovic đều sinh ra tại Manhattan, New York, trong cuộc hôn nhân thứ ba giữa ông với người mẫu kiêm nhà sưu tầm nghệ thuật Dasha Zhukova. Cặp đôi đã chia tay hồi năm 2017, nhưng tỷ phú Roman được cho được là vẫn giữ quan hệ thân tình với Dasha.

Aaron và Leah hiện sống với mẹ tại Big Apple, theo học một trường tư trong thành phố.