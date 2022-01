Cuộc sống tuổi 35 của hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau biến cố tình tiền

Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987 và từng được công chúng biết đến khi đăng quang "Hoa hậu người Việt tại Nga" năm cô tròn 20 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Nga, cô về nước và gia nhập làng giải trí.



Cô thời gian, Trương Hồ Phương Nga sáng tác nhạc, làm người mẫu, diễn viên, MC...



Trương Hồ Phương Nga xinh đẹp, tài năng nhưng cuộc đời từng gặp nhiều sóng gió.

Trong thời điểm có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp nhất, năm 2012, Trương Hồ Phương Nga cùng bạn thân Nguyễn Đức Thùy Dung bị bắt tạm giam do đại gia Cao Toàn Mỹ tố cáo lừa đảo số tiền lên đến 16,5 tỷ đồng.

Sau 18 tháng bị bắt tạm giam, tại phiên xét xử sơ thẩm lần 2, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ án và cho nàng hậu 8x cùng bạn thân được tại ngoại hầu tra.

Tới đầu tháng 2/2019, do không chứng minh được hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên Công an TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với cả Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung.

Trải qua 3 năm vướng ồn ào chấn động, cả hai được khôi phục quyền công dân. Khi trở lại cuộc sống bình thường, Trương Hồ Phương Nga sống kín tiếng một thời gian.

Dù nhận được nhiều lời mời tái xuất showbiz và làm các công việc khác nhau, nhưng cô không nhận lời. Phải đến thời điểm cân nhắc kĩ càng, Trương Hồ Phương Nga mới về làm giám đốc truyền thông cho công ty của á hậu quý bà Thu Hương.

Đến cuối năm 2020, cô chuyển việc khi đầu quân về một công ty nội thất, giữ chức giám đốc marketing kiêm bán lẻ. Công việc văn phòng giúp cho Trương Hồ Phương Nga có thêm nhiều trải nghiệm và kích thích sự sáng tạo, chăm chỉ của cô.

Cũng trong quãng thời gian đó, cô chỉ thỉnh thoảng tới dự một vài sự kiện giải trí và bày tỏ chưa có ý định tái xuất showbiz. Lúc tinh thần thoải mái hơn, Trương Hồ Phương Nga mới nhận thời trình diễn ở một vài show diễn thời trang và làm mẫu ảnh.

Bước sang độ tuổi 35, cô bắt đầu sử dụng mạng xã hội thường xuyên để cập nhật những hình ảnh, thông tin liên quan đến công việc hiện tại.

Riêng về chuyện tình cảm cá nhân, cô thừa nhận vẫn sống một mình, làm mọi việc yêu thích nhưng không cảm thấy cô đơn. Với nhan sắc U40, Trương Hồ Phương Nga được khen ngợi bởi vẫn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp thường thấy.

Khi thoát khỏi vòng lao lý, cô chọn làm công việc văn phòng.

Trương Hồ Phương Nga chỉ nhận lời diễn một vài show thời trang của các nhà thiết kế thân quen.

Mới đây, cô làm mẫu ảnh cho BST áo dài của NTK Trung Đinh.

Nhan sắc U40 của Trương Hồ Phương Nga.

