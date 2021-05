Cuộc sống ở Triều Tiên qua ống kính 1 phụ nữ Anh từng sống ở quốc gia này: Ảnh số 13 gây bất ngờ

Lindsey Miller là 1 cô gái tới từ Anh. Chồng của Lindsey công tác tại Đại sứ quán Anh tại Triều Tiên và cô đã có cơ hội theo chồng sang thủ đô Bình Nhưỡng của nước này.

Lindsey Miller đã có thời gian sinh sống khoảng 2 năm ở Triều Tiên.

Trong thời gian sinh sống ở đây, Lindsey đã có cơ hội ghi lại 1 cách chân thực cuộc sống của những người dân ở quốc gia được coi là bí ẩn hàng đầu thế giới này. Cô cũng vừa mới cho ra mắt cuốn sách ảnh mang tên North Korea: Like Nowhere Else (Tạm dịch, "Triều Tiên: Không giống bất kỳ 1 nơi nào khác).

Cuốn sách ảnh mới ra mắt của Lindsey Miller.

Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh về Triều Tiên bình dị có, thân quen có, mới lạ cũng có dưới góc chụp của Lindsey Miller.

1. Hình ảnh những sĩ quan quân đội xuất hiện trên đường phố là 1 hình ảnh phổ biến tại Triều Tiên.

2. Một cặp đôi nắm tay nhau đi dạo trên những con phố của Bình Nhưỡng, khắp nơi đều có các khẩu hiệu và ảnh chân dung của các vị cố lãnh đạo của Triều Tiên như ông Kim Nhật Thành, ông Kim Jong-il.

3. Người dân Triều Tiên tập trung để xua tan nắng nóng tại 1 bãi biển trong những bộ đồ tắm sặc sỡ và mát mẻ, cũng giống như các quốc gia mà thôi.

4. Các học sinh đang ngồi ở vệ đường của đường cao tốc Anh hùng Tuổi trẻ.

5. Người dân Bình Nhưỡng đứng chờ xe buýt.

6. Các học sinh Triều Tiên cũng thích "sống ảo" lắm nhé.

7. Người dân Triều Tiên đi dọc 1 tuyến đường sắt vào mùa đông.

8. Biển quảng cáo gần 1 rạp chiếu phim ở thủ đô Bình Nhưỡng.

9. Cánh đàn ông tụ tập bên những ván cờ giải khuây tại thủ đô Bình Nhưỡng tháng 8/2019.

10. Một số ngôi nhà hài hoà với thiên nhiên ở vùng nông thôn của Triều Tiên.

11. Một người cha và con trai nhìn ra ngoài từ cửa sổ trên xe buýt ở Bình Nhưỡng.

12. Người dân đứng bên ngoài 1 quầy bán kem ở thành phố Nampo.

13. Bạn đừng nghĩ Triều Tiên chỉ có những toà nhà cũ kỹ nhé, đây là khu vực được gọi là “Pyonghattan”, tức Manhattan của Bình Nhưỡng, nơi có những toà nhà hiện đại và đắt đỏ bậc nhất.

Theo Mirror