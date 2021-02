Cuộc sống hoàn toàn khác biệt, gây kinh ngạc của đôi vợ chồng Việt ở vùng ngoại ô Nhật Bản

Đôi vợ chồng Việt bắt đầu hành trình thử thách khi "chuyển nhà" sang Nhật



Sang nước ngoài học tập và làm việc là lựa chọn của không ít người trẻ mang trong mình nhiều hoài bão, ước mơ. Đó cũng là câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ đến từ Hà Nội – họ đã tô vẽ cho cuộc sống của mình những gam màu tươi sáng bằng sự nỗ lực không ngừng.

Chị Nguyễn Quỳnh Hoa, 34 tuổi, đang là content creator (sáng tạo nội dung), còn chồng chị - một lập trình viên hiện đang sống ở tại tỉnh Kanagawa. Gia đình họ chuyển sang Nhật đã được 4 năm.

Để chuẩn bị cho hành trình "xê dịch" từ Việt Nam sang Nhật Bản, rời xa cuộc sống đủ đầy, nhàn hạ đang có, họ đã lên một kế hoạch cụ thể, xác định được mục tiêu rõ ràng và từng cố gắng rất nhiều.

Thậm chí, cách đây 4 năm, khi ấy Quỳnh Hoa vừa sinh em bé, có những đêm chị phải thức trắng vừa hút sữa cho con, vừa làm việc, vừa nghiên cứu lập kế hoạch di cư trong thời điểm mang bầu rồi sinh con.

Cách đây 4 năm, đôi vợ chồng Việt quyết định sang nhật sinh sống và làm việc

Bà mẹ hai con kể: "Ban đầu, vợ chồng mình có dự định du học Canada để phát triển nghề nghiệp và tìm cơ hội định cư.

Tuy nhiên, bọn mình có chút rắc rối về hồ sơ nên sau thời gian nghiên cứu, bọn mình quyết định sang Nhật học. Chồng mình xin được một học bổng dành cho đối tượng làm IT, sang Nhật thực tập chuyên ngành và học tiếng Nhật, còn mình thì đi du học tự túc.

Thời gian đầu, bọn mình cũng có chút bỡ ngỡ với cuộc sống bên Nhật do vấn đề về ngôn ngữ cũng như khác biệt văn hoá và nhớ gia đình. Lúc đó, bọn mình đã có hai bé, vì bố mẹ đi học xa nhà nên rất nhớ con.

Tuy nhiên cũng vì nhớ con, áp lực những lúc con ốm đau không được ở bên cạnh nên bọn mình càng có quyết tâm hơn để sớm xin việc và sum họp gia đình.

Sau 6 tháng tập trung học, chồng mình thấy khả năng giao tiếp tiếng Nhật đã ổn nên liên hệ phỏng vấn với một vài công ty và xin được công việc đúng chuyên ngành. Chồng mình chuyển sang visa đi làm và gia đình đã bảo lãnh được con sau đó nửa năm."

Sang Nhật, cuộc sống của vợ chồng chị Hoa thay đổi rất nhiều

Cuộc sống, công việc ở Việt Nam đang rất ổn định. Nếu ở lại, họ có thể sống nhàn hạ hơn ở Nhật, chẳng cần lo nhà cửa, con cái ốm đau luôn có bố mẹ giúp sức, nhưng sau tất cả, đôi vợ chồng trẻ vẫn quyết định "xách balô lên và đi".

Và để thực hiện được mục tiêu ấy, họ đã phải cố gắng bằng 200% sức lực, bằng những kế hoạch cụ thể, chi tiết, một sự chuẩn bị không thể chu toàn hơn bởi không có thành quả nào ngẫu nhiên mà có được.

Quá trình hòa nhập nhanh chóng và một cuộc sống nên thơ

Đối với vợ chồng chị Quỳnh Hoa, sự tự tin về năng lực, trình độ cộng với quá trình học tập, rèn luyện đã giúp vợ chồng chị sớm hòa nhập, tìm được công việc tốt và tự tô vẽ những gam màu tươi vui cho cuộc sống nơi xứ sở mặt trời mọc.



Họ vẫn giữ nếp sống của người Việt với những mâm cơm đậm vị quê nhà

"Cuộc sống ở Nhật đối với bọn mình rất tốt dù làm việc bận bịu, dù xa nhà phải tự thân vận động, đối mặt với nhiều thử thách, đòi hỏi bọn mình phải nỗ lực làm với hơn 100% sức lực nhưng đổi lại, có những điều mình thấy đáng giá.

Thời gian ở Nhật đã cho mình nhận ra một cuộc đời không nhàn hạ là một cuộc đời tự do và thảnh thơi trong tâm hồn.

Mình tự do, thích gì làm nấy, con cái không áp lực học hành và công việc thì thoải mái, không có ai can thiệp, cuộc sống đủ hay thiếu do mình tự quyết.

Mọi sinh hoạt trong gia đình vẫn theo phong cách Việt Nam. Bọn mình không cảm thấy có gì bất ổn khi giữ nếp sống của người Việt trên đất Nhật vì cảm thấy văn hoá dân tộc là điều đáng để tự hào và gìn giữ dù sinh sống ở bất cứ đâu đi nữa.

Hoà nhập vào cuộc sống ở Nhật không có nghĩa là phải phủ nhận đi những giá trị văn hoá và cội nguồn của chính mình.

Vậy nên, cuộc sống của gia đình về cơ bản không khác gì ở Việt Nam, chỉ có học hỏi thêm nhiều điều bổ ích của người Nhật và sống đúng pháp luật thì không có điều gì phải lo sợ khi bước chân ra môi trường mới."

Họ đã thay đổi rất nhiều, trở nên yên bình, thong dong tự tại hơn từ khi chuyển về vùng ngoại ô sống. Hằng ngày, niềm vui của bà mẹ hai con là thức dậy bước ra ngõ, ngắm những vườn cây trái xanh mát trĩu quả.

Chị sẽ đi chợ mua những nông sản địa phương tươi ngon với giá rẻ, đựng trong túi vải, làn đi chợ. Sau đó, chị Hoa trở về nhà, làm bữa sáng tại nhà cho gia đình, chuẩn bị cơm hộp cho chồng rồi làm việc.

Những món ăn hấp dẫn, ngon miệng, trang trí vô cùng đẹp mắt mà bà mẹ Việt tự tay chuẩn bị mỗi ngày thực sự khiến nhiều người trầm trồ.

Vào ngày nghỉ, gia đình 4 người sẽ đi cắm trại, leo núi, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa.

Chị Quỳnh Hoa tâm sự: "Cuộc sống của mình dần dần thật đơn giản, mình không còn mua những món đồ đắt tiền, trên người không có đồ trang sức, nước hoa, không cần mỹ phẩm hay quần áo hiệu, mọi thứ bây giờ chỉ đủ dùng.

Niềm vui của mình là được tận hưởng một cuộc sống thật bình thường, được lang thang một mình và mang về những túi rau củ tươi ngon mỗi ngày.

Đối với mình, cuộc sống ở Nhật có nhiều điều ý nghĩa, bọn mình học được những tác phong nghiêm túc, chỉn chu, làm việc hết mình đến giây cuối cùng của người Nhật, luôn giữ thái độ nhã nhặn khi đối xử với mọi người.

Con mình không sinh ở Nhật, lúc sang con hoàn toàn không biết tiếng Nhật, tuy nhiên bọn mình cũng không có gì lo lắng mà luôn tin tưởng vào con nên sau khi bảo lãnh con sang thì con mình đã vào học luôn trường mẫu giáo.

Các cô ở trường của con mình rất tốt, vì biết con mới sang chưa biết giao tiếp, thế nên các cô đã giúp đỡ con mình cũng như gia đình mình rất nhiều.

Các cô chủ động quan tâm con, tạo điều kiện cho con hoà nhập với các bạn chứ không phân biệt đối xử vì con là người nước ngoài.

Dần dần con mình quen lớp, quen trường, tiếng Nhật tiến bộ nhanh nên sau 6 tháng thì con giao tiếp được bằng tiếng Nhật bình thường và tự tin sinh hoạt như các bạn Nhật."

Dẫu cuộc sống nay đây mai đó vì di chuyển chỗ ở mỗi năm, không sở hữu nhà cửa, xe cộ, cũng không đặt áp lực học hành lên con cái, nhưng họ được sống những ngày tự do, an yên. Và hơn hết, các thành viên trong gia đình gắn bó, biết cảm thông, biết quý trọng hơn ngiây phút bên nhau sau những ngày bận bịu.