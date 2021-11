5 chú tiểu sau tin là con của ni cô trong Tịnh thất Bồng Lai có cuộc sống như thế nào?

"CÓ MẸ TRÊN GIẤY TỜ LÀ ĐIỀU BÌNH THƯỜNG"

Năm 2019, sau khi xuất hiện tại chương trình Thách Thức Danh Hài, 5 "chú tiểu" sống ở Tịnh thất Bồng Lai (nay đã đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ) được nhiều người biết đến.

Đặc biệt với phần giới thiệu xuất thân đều là trẻ mồ côi, được ông Lê Tùng Vân cùng nhiều người ở tịnh thất nuôi dưỡng đã khiến mọi người không khỏi đồng cảm và ngưỡng mộ.

Đến tối 5/11, trả lời Đài PT-TH Long An, ông Hồ Trường Ca (Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây, H. Đức Hòa, T. Long An) xác nhận địa phương đã làm giấy khai sinh đối với 3 em bé tại Tịnh thất Bồng Lai.

"3 bé gồm Lê Thanh Mẫu Nghi có mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên, Lê Thanh Pháp Vương có mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên và Lê Thanh Minh Triết có mẹ là Lê Thanh Huyền Trang. Các em đều có mẹ sống tại Tịnh thất và không có cha. Còn lại 1 số em đăng ký khai sinh địa phương khác" - ông Hồ Trương Ca phát biểu.

Tịnh thất Bồng Lai từng bị điều tra dấu hiệu trục lợi từ thiện. Ảnh cắp clip.

Trả lời PV chiều 6/11, ông Lê Văn Bích (trưởng ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho biết: Những người trong Tịnh thất Bồng Lai về khu vực này sinh sống từ năm 2014. Từ đó, có vài lùm xùm quanh khu vực cũng xảy ra, chính quyền đã xuống giải quyết.

"Những "tu sĩ" trong Thiền am rất ít tiếp xúc với người ngoài. Thời gian qua, chúng tôi đã có vận động các cháu (3 trong 5 chú tiểu) đi học Mầm non để vào lớp 1 dễ dàng hơn. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh liên tiếp xảy ra, bà Cao Thị Cúc (chủ hộ) vẫn chưa trả lời".

Các cháu nhỏ tại Tịnh thất Bồng Lai

Trước những vấn đề trên, ông Hoàn Nguyên - đại diện Tịnh thất Bồng Lai khẳng định hiện tại Tịnh thất hơn 10 "sư thầy" và "ni cô" đang chăm sóc cho 9 chú tiểu. Trong đó, các bé có "ni cô" là mẹ trên mặt giấy tờ là hoàn toàn đúng như những gì Đài PT-TH Long An đưa.

"Vì khi lớn các bé muốn đến trường đi học, sinh hoạt đều cần giấy tờ nên bắt buộc phải có mẹ. Trường hợp trên là rất bình thường. Hiện tại cũng đã có nhiều bậc phụ huynh vô sinh nhận con thì vẫn làm giấy tờ nhận con ruột được" - ông Hoàn Nguyên nói thêm.

Cả 5 bé đều được học bình thường

Sau 3 năm nổi tiếng trên sóng truyền hình, hiện tại cả 5 "chú tiểu" đều đang theo học tại trường Tiểu học Hoà Khánh (xã Hoà Khánh Tây, H. Đức Hoà, T. Long An). Trong đó, có 3 bé đang học lớp 2 bao gồm: Minh Tâm, Nghi Tâm và Chí Tâm; 2 bé học lớp 1 là Ngọc Tâm và Phát Tâm.

Suốt thời gian vừa qua, vì chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, cả 5 bé đều được chăm lo để chuyển sang học online.

"Năm trước 3 bé lớn học lớp 1 thì 1 bé làm lớp trưởng, 1 bé làm lớp phó, cả 3 đều nhận bằng khen loại giỏi của trường" - ông Hoàn Nguyên nói thêm.

Hoàn Nguyên cho biết các bé được dạy dỗ để chú trọng lễ nghi, đạo đức, rất chăm ngoan.

Riêng ông Nhất Nguyên cho biết, mặc dù mỗi người ở Tịnh thất đều có công việc riêng rất bận rộn, nhưng luôn dành thời gian dạy dỗ và nuôi nấng các bé sống theo đúng nội quy.

"Mỗi hành động đều được kiểm soát, khuyên răn nên không bao giờ có chuyện đụng đồ, lấy đồ người khác. Ở Thiền am chú trọng đạo đức, lễ nghi văn hoá nên dạy các chú tiểu ngoan ngoãn, lễ phép làm gương cho các bé trên đất nước mình…" - Nhất Nguyên nói.

Hiện tại, các "sư cô" của Tịnh thất vẫn đảm bảo việc ăn uống, đưa các bé đến trường đi học. Riêng các "thầy" thì tìm việc để kiếm thêm thu nhập nuôi dạy các bé.

"Vì còn nhỏ, cần phải ăn uống đầy đủ chất nên các bé vẫn phải ăn mặn. Thế nhưng, các bé vẫn tập đọc kinh, học thiền và rất yêu thích những việc làm đó…"

Hàng nghìn người kéo đến trước cửa Thiền am.

Thiền am liên tục bị "tấn công" thời gian gần đây.

Ngày 4/11, trước sự kiện hàng nghìn người dân kéo đến cơ sở của Thiền am bên bờ vũ trụ, ông Hoàn Nguyên cho biết đã ảnh hưởng tâm lý các chú tiểu rất nhiều.

"Vào năm trước cũng đã có nhóm người xông vào Tịnh thất làm loạn khiến tụi nhỏ ám ảnh, nên khi thấy hàng nghìn người vây kín trước cửa, trèo lên cả bờ tường chỉ trỏ thì tụi nhỏ hoảng sợ, mắt xanh như tàu lá chuối, oà khóc nức nở. Chúng tôi phải tìm cách trấn an lắm thì bây giờ các cháu mới có thể bình tĩnh trở lại" - ông Hoàn Nguyên nói.