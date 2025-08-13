Được biết, Acquene Arradaza (SN 1990) từng đăng quang tại cuộc thi địa phương của Philippines - Hoa hậu Matag-ob - vào năm 2012. Cô sau đó đã nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật tại các sự kiện văn hóa, giải trí địa phương cũng như tham gia nhiều chương trình thời trang.

Tuy nhiên sau đó, cô đã từ bỏ sự nghiệp nổi tiếng và kiếm sống bằng công việc của một người chăm sóc cá nhân. Người đẹp 35 tuổi đang là mẹ đơn thân của 3 đứa con. Bạn bè thân cận từng nhận xét, dù cuộc sống không dễ dàng, cô luôn là người mẹ tận tâm và chăm sóc chu đáo với nghề nghiệp của mình.

Đáng chú ý, em trai của nạn nhân, anh Eros Arradaza, 30 tuổi, đã thiệt mạng trong một cuộc đấu súng với cảnh sát khi bị truy bắt vì liên quan ma túy tại cùng tỉnh vào năm ngoái.

Mẹ của hoa hậu, bà Vilma Arradaza, hiện kêu gọi công lý và mong các chính trị gia Philippines hỗ trợ điều tra vụ án.

Theo điều tra ban đầu, Arradaza đã bị 3 người đàn ông có vũ trang bắt cóc khi đang mua sắm ở thành phố Ormoc, Philippines vào hôm 31/7.

Camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc Arradaza bị bắt cóc tại một cửa hàng ở Valencia, Ormoc City. Chiếc xe Toyota Wigo màu đen biển số 1799 dừng sát lề đường, ba người đàn ông lao xuống, cưỡng ép cô vào xe rồi nhanh chóng bỏ trốn về hướng Kananga, Leyte. Sau đó, chiếc xe được nhìn thấy chạy về Tacloban.

Vụ mất tích chỉ được người thân trình báo vào ngày 4/8 - cùng ngày một nhóm ngư dân phát hiện thi thể cô đang trôi dạt ngoài khơi làng ven biển Barangay 99 Diit, thành phố Tacloban.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, bị bịt miệng, bịt mắt, tay và chân bị trói, quanh cổ quấn một ổ khóa xe đạp. Khuôn mặt bị che kín bằng vải đen và quấn băng dính. Cảnh sát cho biết cơ thể cô còn bị buộc với hai bao tải chứa đá nhằm làm chìm xuống đáy biển.

Chị gái nạn nhân, Patricia Arradaza, tiết lộ sáng hôm bị bắt cóc, Acquene từng liên lạc với một người đàn ông tên Pay-ap Drilon. Cảnh sát hiện đang truy tìm các nghi phạm và điều tra động cơ, nhận định đây là vụ tấn công có chủ đích.

