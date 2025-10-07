Cũng mong đợi Malaysia bị xử thua, Nepal quyết tâm chơi tấn công trước đội tuyển Việt Nam

Nepal đã khởi đầu vòng loại Asian Cup 2027 rất tệ khi để thua 0-2 trước Malaysia và 1-2 trước Lào. Đứng cuối bảng F và là đội duy nhất chưa giành được điểm nào, đội bóng đến từ quốc gia Nam Á rất ít cơ hội đi tiếp. Nếu viễn cảnh này xảy ra cũng không ai ngạc nhiên, bởi Nepal cũng chưa từng góp mặt ở Asian Cup trong quá khứ.

Tuy nhiên với việc Malaysia đối mặt với án phạt nặng vì vi phạm các quy định trong đăng ký cầu thủ nhập tịch, Nepal lại bùng lên hy vọng. "Khả năng Nepal sẽ giành được 3 điểm trong trận đấu với Malaysia là rất cao, sau khi FIFA ra đăng thông báo trừng phạt LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch vì làm giả giấy tờ. Nếu có được 3 điểm, Nepal sẽ bước vào những trận còn lại với sự hưng phấn và động lực chiến thắng", tờ Hamrakura bình luận.

Để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam, Nepal đã có 12 ngày tập kín, sau đó công bố danh sách 23 cầu thủ lên đường tới Việt Nam vào thứ Ba (7/10). Toàn bộ các cầu thủ này cũng là những người đã có mặt ở lần tập trung trước vào tháng 9. Lý do như HLV Mattt Ross đã nói, giải vô địch quốc gia Nepal đã không được tổ chức trong 3 năm qua, dẫn đến việc các cầu thủ không được cọ xát và ông cũng chưa nắm rõ tiềm năng từng người. Vậy nên ông buộc phải đặt niềm tin vào những cầu thủ quen thuộc.

"Tôi đã thử nghiệm một số cầu thủ mới nhưng cuối cùng vẫn chọn các cầu thủ cũ", HLV người Australia nói, "Hiện chúng tôi có chút phấn khích về việc kết quả trận đấu với Malaysia có thể bị đảo ngược. Thế nên hai trận đấu với Việt Nam sẽ rất quan trọng. ĐT Nepal đang có sự chuẩn bị tốt và sẽ không thay đổi nhiều về lối chơi hay chiến thuật. Chúng tôi sẽ chơi tấn công khi gặp Việt Nam và giành điểm từ họ.

Tất cả các cầu thủ đều khỏe mạnh cả về thể lực lẫn tinh thần. Sau những thăng trầm của đất nước Nepal, chúng tôi muốn truyền tải thông điệp tích cực thông qua bóng đá. Sau khi đội tuyển cricket Nepal mang đến nhiều kết quả tích cực gần đây, đến lượt đội tuyển bóng đá lên tiếng".

Những hình ảnh tập luyện của ĐT Nepal: