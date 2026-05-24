Cục TDTT nói gì về lùm xùm 'học phí' ở Liên đoàn Cờ vua Việt Nam?

Trước đó, ngày 22/5, FIDE đã gửi văn bản tới Liên đoàn Cờ Việt Nam phản ánh về thông tin cho rằng có dấu hiệu bất thường trong các lớp đào tạo, cấp bằng huấn luyện viên do ông Nguyễn Minh Thắng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam - tổ chức.

Theo văn bản do Giám đốc Pháp lý Aleksandr Martynov ký từ Lausanne (Thụy Sĩ), FIDE cho biết đã tiếp nhận những thông tin, tài liệu ban đầu liên quan đến hai khóa học “FIDE School Instructor/Chess in Education” diễn ra tại Hải Phòng (7-9/3) và TP.HCM (25-27/4).

Những nội dung được phản ánh xoay quanh quá trình tổ chức khóa học, việc thu kinh phí từ học viên, tài khoản tiếp nhận thanh toán, nghĩa vụ tài chính với FIDE cũng như việc cấp chứng chỉ cho học viên tham gia.

Đáng chú ý, FIDE bày tỏ quan ngại trước phản ánh cho rằng các khoản tiền liên quan đến khóa học hoặc chứng chỉ FIDE có thể không được chuyển vào tài khoản chính thức của Liên đoàn Cờ Việt Nam hoặc FIDE theo quy định, mà được chuyển vào tài khoản cá nhân mang tên ông Nguyễn Minh Thắng.

Tuy nhiên, tổ chức cờ vua thế giới cũng nhấn mạnh đây chưa phải kết luận cuối cùng về trách nhiệm của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Theo FIDE, nếu quá trình rà soát xác định có việc thu tiền dưới danh nghĩa phí FIDE hoặc phí chứng chỉ FIDE nhưng không chuyển cho FIDE theo đúng quy định, hoặc học viên được cung cấp thông tin không chính xác, tổ chức này sẽ bảo lưu quyền chuyển hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam để xem xét, xử lý theo pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, Cục TDTT Việt Nam cho biết đây là hoạt động chuyên môn thuộc phạm vi, thẩm quyền của Liên đoàn Cờ Việt Nam và không thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của Cục. Theo đại diện Cục TDTT, phía Liên đoàn đã có báo cáo giải trình, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ lớp học cùng các chứng từ tài chính theo yêu cầu.

Trong bản giải trình gửi FIDE, Liên đoàn Cờ Việt Nam khẳng định việc tổ chức hai lớp đào tạo tại Hải Phòng và TP.HCM được thực hiện đúng quy trình của FIDE. Việc thu thêm kinh phí đối với học viên có nhu cầu nhận chứng chỉ tốt nghiệp cũng được thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo Liên đoàn, sau mỗi khóa học, FIDE sẽ gửi hóa đơn để đơn vị thực hiện nghĩa vụ tài chính. Hiện khoản kinh phí liên quan đến lớp học tại Hải Phòng đã được chuyển tới tài khoản của FIDE, trong khi lớp học tại TP.HCM đang chờ phía FIDE gửi hóa đơn để hoàn tất thủ tục thanh toán.

Liên đoàn Cờ Việt Nam đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp đầy đủ với FIDE trong quá trình xác minh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tổ chức và các học viên tham gia khóa học, đồng thời xử lý vụ việc trên tinh thần minh bạch, trách nhiệm và xây dựng.