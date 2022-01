Cực khoái và xuất tinh: Những hiểu lầm thường gặp

Nhiều bạn trẻ thắc mắc, mỗi lần quan hệ tình dục bạn trai không xuất tinh, liệu đây có phải bệnh gì không? hoặc lúc thủ dâm bạn trai vẫn xuất tinh bình thường, nhưng khi quan hệ tình dục với bạn gái không thể xuất tinh dù vẫn đạt được cực khoái, liệu có mắc bệnh không?.... Vậy không xuất tinh liệu có phải bình thường? và việc xuất tinh và cực khoái có phải là một? Xuất tinh có phải chỉ có ở nam giới không?

1. Cực khoái và xuất tinh và liệu có phải là một?

- Có rất nhiều hiểu lầm về xuất tinh và cực khoái trong quan hệ tình dục, thực chất chúng rất liên quan với nhau nhưng không hoàn toàn đồng nhất. Xuất tinh khi quan hệ tình dục thường xảy ra ngay sau hoặc cùng lúc với cực khoái, nhưng chúng là hai hoạt động khác nhau, chứ không phải hai phần của cùng một hoạt động. Xuất tinh không nên bị nhầm lẫn với cực khoái hoặc được coi là "bằng chứng" của cực khoái. Mọi người có thể đạt cực khoái mà không cần xuất tinh và có thể xuất tinh mà không đạt cực khoái.

- Cực khoái hoàn toàn có thể xảy ra mà không cần bất kỳ kích thích tình dục nào, do các phản ứng sinh lí trong suốt hoạt động tình dục là trải nghiệm của toàn bộ cơ thể, và xảy ra trong não bộ và hệ thần kinh nhiều hơn bất cứ cơ quan nào khác.

-Thực tế là những người có ít hoặc không có cảm giác ở bộ phận sinh dục (do kết quả của chấn thương hoặc khuyết tật) vẫn có thể đạt cực khoái . Cảm giác cực khoái có thể đến từ việc kích thích vào những nơi khác trên cơ thể ngoài bộ phận sinh dục. Một số người thậm chí có thể đạt cực khoái chỉ bằng cách tưởng tượng; trong đó việc đạt cực khoái trong khi ngủ mơ chính là một dạng điển hình.

-Nhiều người lầm tưởng rằng cực khoái chỉ liên quan đến bộ phận sinh dục. Đây là quan điểm phổ biến tuy nhiên không đúng về mặt khoa học. Việc giới hạn cực khoái ở bộ phận sinh dục khiến chúng ta mất đi cơ hội khám phá cơ thể mình theo nhiều cách khác nhau, thông qua thủ dâm hoặc quan hệ với bạn tình, cũng như hạn chế cách để đạt được cực khoái.

2. Não là cơ quan sinh dục quan trọng nhất

2.1. Tình dục chủ yếu xảy ra ở trong đầu chứ không phải là giữa 2 chân

Cơ quan sinh dục lớn nhất, quan trọng nhất và hoạt động tình dục tích cực nhất của cơ thể không phải là bộ phận sinh dục, hoặc những cấu trúc "ở dưới đó", mà là ở trên cao hơn nhiều. Đó là bộ não và cấu trúc của nó.

Trong tất cả các bộ phận cơ thể liên quan đến tính dục, bộ não là bộ phận lớn nhất, quan trọng nhất.

2.2. Bộ não ảnh hưởng đến tình dục như thế nào?

Tình dục không chỉ là sự kết nối giữa người với người mà còn là sự kết nối giữa bộ não và phần còn lại của chính cơ thể bạn. Tính dục trên phương diện hóa học, thể chất, cảm xúc, tâm lý, trí tuệ, xã hội, văn hóa và đa giác quan, tất cả đều liên quan đến bộ não. Trong tất cả các bộ phận cơ thể liên quan đến tính dục, bộ não là bộ phận lớn nhất, quan trọng nhất và hoạt động tích cực nhất.

Bộ não chịu trách nhiệm chính về cực khoái: trong quá trình tình dục, tất cả đầu dây thần kinh của cơ thể (bao gồm cả bộ phận sinh dục) đều tham gia vào hệ thống và liên kết với não bộ, và ngược lại.

3. Sự xuất tinh ở nam giới

Xuất tinh là hiện tượng nam giới phóng thích tinh dịch thông qua cơ quan sinh dục. Khi xuất tinh, nam giới sẽ xuất ra một lượng tinh dịch chứa đến từ vài chục đến vài trăm triệu tinh trùng. Đây là một phần thiết yếu của quá trình thụ thai tự nhiên. Xuất tinh thường xảy ra cuối cùng trong các giai đoạn kích thích tình dục như quan hệ, thủ dâm hoặc xảy ra trong lúc ngủ (mộng tinh).

3.1. Sự khác nhau giữa tinh trùng, tinh dịch

Tinh dịch là dịch chứa tinh trùng được xuất ra từ dương vật trong quá trình xuất tinh. Tinh dịch và tinh trùng không phải là một và không giống nhau. Có khoảng từ vài chục triệu đến vài trăm triệu tinh trùng trong một lần xuất tinh, và tinh trùng chỉ là một phần nhỏ của tinh dịch. Tinh trùng chỉ chiếm khoảng 2 - 5% thể tích của tinh dịch được tiết ra, phần còn lại của tinh dịch bao gồm các loại dịch được bài xuất bởi tuyến tiền liệt , tuyến hành niệu đạo, ống dẫn tinh và túi tinh.

Tuyến tiền liệt sản xuất ra lượng dịch chiếm khoảng 30% tổng thể tích của tinh dịch. Mỗi loại dịch được thêm vào hỗn hợp tinh dịch tại các thời điểm khác nhau trên đường di chuyển của tinh trùng trước khi xuất tinh. Lượng dịch trung bình trong một lần xuất tinh là khoảng 1 thìa cà phê, nhưng có thể khác biệt lớn giữa các cá nhân khác nhau và giữa các thời điểm khác nhau ở cùng một người.

Bằng chứng khoa học đã chứng minh, nữ giới cũng có thể có hiện tượng xuất tinh. Ảnh minh hoạ.

3.2. Thời điểm xuất tinh

Sự xuất tinh và sự cực khoái không phải là cùng một thứ, nhưng chúng thường liên quan đi kèm với nhau. Sự xuất tinh thường xảy ra sau cực khoái, tuy nhiên cực khoái có thể xảy ra mà không có sự xuất tinh. Trong khi sự cương dương xảy ra từ lúc bé cho đến khi trưởng thành thì sự xuất tinh chỉ sảy ra sau dậy thì và thậm chí 1 số bạn nam đến cuối độ tuổi vị thành niên mới xuất tinh.

Bạn không nên quá lo lắng nếu không xuất tinh lúc thủ dâm hoặc khi có hoạt động tình dục với bạn tình, vì có thể sự xuất tinh chưa xảy ra hoặc vì một lí do nào đó mà sự xuất tinh không xảy ra. Hãy bình tĩnh nhé, không phải tất cả các lần quan hệ tình dục đều phải xuất tinh đâu.

Tương tự thì không có dạng xuất tinh nào ("chảy nước" hoặc "bắn" hay bất cứ loại nào) là tốt hơn cũng như không có loại nào là hoặc đáng xấu hổ hay bệnh lý cả. Thể tích và lực bắn khi xuất tinh có thể thay đổi tùy thuộc vào lượng tinh dịch giữa các ngày khác nhau. Cho đến nay, không có bất kỳ cuộc thi hoặc giải thưởng nào cho việc xuất tinh, nên miễn là một người thoải mái về mặt thể chất và tinh thần thì mọi hình thức xuất tinh đều ổn.

Vậy nên các nàng nếu có thấy đấng mày râu của mình hôm nay có khác mọi ngày thì cũng đừng thắc mắc hay chê trách gì nhé, chúng ta đều biết rõ là chẳng có vấn đề gì rồi đúng không?

3.3. Vậy như thế nào là khỏe mạnh?

Tinh dịch thường có màu trắng đục như sữa, hoặc đôi khi có màu trong mờ. Thỉnh thoảng, chúng có ánh màu vàng nhạt vì có thể chứa một ít nước tiểu, do cùng đi qua niệu đạo. Tiểu tiện hoặc xuất tinh thường không bất kỳ gây khó chịu nào cho dương vật.

Không nên lo lắng nếu có vết bẩn trên đồ lót hoặc khăn trải giường; điều này hoàn toàn bình thường. Chỉ cần giặt sạch chúng là được. Tuy nhiên, nếu tiểu tiện hoặc xuất tinh gây đau đớn, khó chịu hoặc nếu nước tiểu hay tinh dịch đổi màu hay có lẫn máu thì bạn nên đi khám bác sĩ ngay.

4. Sự xuất tinh ở nữ giới

Nói đến xuất tinh, mọi người thường chỉ nghĩ đến xuất tinh ở nam giới. Không chỉ các đấng mày râu nhầm lẫn về vấn đề này mà chính phụ nữ cũng rất ngạc nhiên khi nghe đến cụm từ xuất tinh ở nữ giới. Sự thật là, bằng chứng khoa học đã chứng minh, nữ giới cũng có thể có hiện tượng xuất tinh, nhưng dấu hiệu thường kín đáo và khó nhận biết hơn ở nam giới. Vì vậy, xuất tinh ở nữ giới có thể gây bất ngờ cho bản thân bạn nữ cũng như đối với bạn tình.

Dịch xuất từ âm đạo và các cấu trúc liên quan thường loãng và trong hoặc hơi trắng đục. Xét nghiệm cho thấy nó có chứa đường và protein, chất được tìm thấy trong tinh dịch ở nam giới, khiến các nhà nghiên cứu tin rằng rằng các tuyến ở thành trước âm đạo và xung quanh niệu đạo có thể là nơi đảm nhiệm chức năng tiết tinh dịch ở nữ giới.

Vị trí này tương đương với điểm G ở nữ giới. Khi các nhà khoa học phẫu tích vùng thành trước âm đạo và xung quanh niệu đạo thấy có những tổ chức khá giống với mô tiền liệt tuyến của nam giới. Giống như xuất tinh từ dương vật, dịch tiết này cũng được giải phóng nhờ sự co thắt của các cơ sàn chậu và các cơ của hệ thống ống tuyến sinh dục để đi qua niệu đạo. Khi các cơ co thắt, cơ thắt bàng quang sẽ đóng lại, đó là lí do tại sao bạn không bị són tiểu khi xuất tinh ở cả nam và nữ.

Cực khoái và xuất tinh khi yêu thường gặp ở cả nam và nữ. Ảnh minh hoạ.

Xuất tinh có dễ xảy ra và dễ nhận biết hơn ở nam so với nữ giới. Chuyện này có thể giải thích một phần do khác biệt giải phẫu giữa nam và nữ, cũng như tinh dịch của nam giới còn có chức năng vận chuyển tinh trùng để thụ thai, còn tinh dịch của nữ giới không có chức năng đó. Bên cạnh đó các yếu tố về kiến thức, thái độ với tình dục khác nhau giữa nam và nữ cũng làm cho nhận thức về tình dục của nữ giới ít cởi mở và được chia sẻ như nam giới.

Thực tế thì ở nam giới cực khoái thường đi kèm với xuất tinh, còn ở nữ giới thì rất nhiều trường hợp cực khoái xuất hiện một mình, ít đi kèm với xuất tinh hơn. Và cũng còn rất nhiều chị em chưa bao giờ lên đỉnh trong các hoạt động tình dục của mình.

5. Lời kết

Hi vọng bạn đã có cái nhìn tốt hơn về vấn đề cực khoái và xuất tinh ở nam và nữ. Việc xuất tinh có thể gặp ở bất kì giới tính nào, và đạt cực khoái không nhất thiết phải kèm theo xuất tinh, cũng như có rất nhiều cách đạt cực khoái bên cạnh việc kích thích bộ phận sinh dục.

Bên cạnh đó, có rất nhiều dạng cực khoái và xuất tinh khiến bạn thấy lạ nhưng hoàn toàn bình thường về mặt sinh lý và không có gì phải lo lắng hay xấu hổ. Việc nhận thức những điều này sẽ giúp bạn tự tin và thoải mái hơn trong chuyện tình dục cũng như khám phá cơ thể mình, để có đời sống tình dục thỏa mãn và trọn vẹn nhất.

BS.Phan Chí Thành

BV Phụ Sản TW