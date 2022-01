‘Của quý' co lại sau mắc Covid-19, người đàn ông tuyệt vọng khi nghe dự đoán của bác sĩ

Dương vật co lại sau nhiễm Covid-19

Người đàn ông giấu tên, 30 tuổi, cho biết tác động lâu dài của Covid-19 đã phá hủy sự tự tin của anh.

Chia sẻ trên chương trình podcast "How to Do It", người đàn ông 30 tuổi nói: "Tôi là một người đàn ông ở độ tuổi 30. Vào tháng 7 năm ngoái, tôi mắc Covid-19 và bị ốm rất nặng.

"Khi tôi ra viện, tôi đã gặp một số vấn đề về rối loạn cương dương. Những điều đó dần dần cải thiện sau khi tôi nhờ bác sĩ tư vấn, nhưng tôi dường như gặp phải một vấn đề lâu dài khác.

"Dương vật của tôi đã bị ngắn lại. Trước khi phát bệnh, tôi ở mức trên trung bình, không phải khổng lồ nhưng chắc chắn là to hơn bình thường. Bây giờ tôi đã bị co lại khoảng 3,8 cm và trở nên ngắn hơn mức trung bình.

"Nguyên nhân rõ ràng là do tổn thương mạch máu, và các bác sĩ của tôi nghĩ rằng sự thay đổi này có thể là vĩnh viễn.

"Điều này đã có tác động sâu sắc đến sự tự tin của tôi vào khả năng của mình trên giường".

Người đàn ông giấu tên, 30 tuổi, cho biết sau khi nhiễm Covid-19, dương vật của anh đã bị co lại.

Vì sao nam giới có thể bị giảm kích thước ‘dương vật’ sau nhiễm Covid-19?

Các bác sĩ chuyên khoa tiết niệu cho biết việc dương vật co lại sau nhiễm Covid-19 là một hiện tượng có thật, trong đó dương vật có thể giảm kích thước do tổn thương các mạch máu.

Ví dụ, một nghiên cứu trên 3.400 người do Đại học College London thực hiện cho thấy trong số 200 người có triệu chứng Covid kéo dài, một số người đã gặp triệu chứng hiếm gặp là dương vật ngắn lại.

Cũng trong chương trình podcast "How to Do It", Ashley Winter, một bác sĩ tiết niệu ở Portland, Mỹ, giải thích rằng việc dương vật bị co lại sau Covid-19 là một hiệu ứng domino của rối loạn cương dương.

Cô giải thích: "Đúng là rối loạn cương dương dẫn đến giảm kích thước dương vật.

"Trong khoảng thời gian này, dương vật không tự kéo dài ra… khi đó, dương vật không nhận được nhiều máu dồn đến và điều đó có thể tạo ra sẹo ở dương vật và làm dương vật ngắn đi".

Tiến sĩ Winter giải thích rằng nam giới chỉ có nguy cơ cao bị giảm kích thước dương vật nếu nguyên nhân gây rối loạn cương dương là do thể chất, chẳng hạn như ung thư.

Còn nếu nguyên nhân rối loạn cương dương là do tâm lý như lo lắng về khả năng hoạt động tình dục hoặc trầm cảm, thì điều này không liên quan đến việc dương vật bị co lại.

Các nghiên cứu cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể xâm nhập - và do đó có thể gây tổn thương - các mạch máu của dương vật. Tuy nhiên, Covid-19 không lây truyền qua đường tình dục.

Các bác sĩ chuyên khoa tiết niệu cho biết việc dương vật co lại sau nhiễm Covid-19 là một hiện tượng có thật.

Tiến sĩ Winter cho biết khi Covid-19 xâm nhập vào các tế bào nội mô của các mạch máu trong dương vật, nó có thể giảm lưu lượng máu. Điều này khiến dương vật khó cương cứng hơn.

Bác sĩ Winter trích dẫn một nghiên cứu trong đó các chuyên gia tiết niệu phát hiện phần tử của coronavirus trong dương vật của hai người đàn ông bị rối loạn cương dương sau khi hoàn toàn khỏi Covid-19.

Cả hai người đàn ông đều có "chức năng cương dương bình thường" trước khi mắc Covid-19, theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Sức khỏe Nam giới Thế giới.

Nhưng bảy đến chín tháng sau khi bị nhiễm Covid-19, họ đã phát triển rối loạn cương dương.

Đại học College London đã tiến hành một nghiên cứu về các triệu chứng Covid kéo dài, xác định 203 triệu chứng ở bệnh nhân từ 56 quốc gia. Theo đó, gần 5% nam giới bị "giảm kích thước tinh hoàn / dương vật". Khoảng 15% đàn ông bị rối loạn chức năng tình dục.

Lời khuyên của bác sĩ dành cho nam giới bị giảm kích thước dương vật sau nhiễm Covid-19

Người đàn ông tội nghiệp đã chia sẻ trên podcast một cách tuyệt vọng để được tư vấn về vấn đề của mình.

May mắn thay, các chuyên gia cho biết không phải không còn hy vọng - có những phương pháp điều trị rối loạn cương dương và tác dụng phụ của nó.

Những người có dương vật nhỏ một cách tự nhiên hoặc do bệnh lý có thể được tư vấn thực hiện kéo dài dương vật bằng các bài tập hoặc thiết bị.

Tiến sĩ Winter cho biết những liệu pháp này được áp dụng cho nam giới trong giai đoạn rối loạn cương dương để ngăn ngừa tổn thương kéo dài.

Lời khuyên khác của cô cho người đàn ông giấu tên là tìm cách chấp nhận kích thước dương vật mới.

Tiến sĩ nói: "Chiều dài dương vật không định danh một người. Và hầu hết những người không hài lòng với chiều dài dương vật thực sự là do chính bản thân họ chứ không phải do nửa kia".

