HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cửa hàng sửa xe ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Thanh Hà |

Đêm 18/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng sửa chữa xe trên đường Nguyễn Cảnh Dị (Định Công, Hà Nội). Do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Ngọn lửa bùng lên trong cửa hàng sửa xe. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 23h ngày 18/2, tại cửa hàng sửa xe trên đường Nguyễn Cảnh Dị (Định Công, Hà Nội).

Do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy nên nhanh chóng bùng lên dữ dội. Ngọn lửa đỏ rực phát ra từ bên trong khiến nhiều người dân hốt hoảng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau thời gian chữa cháy, ngọn lửa được dập tắt. Bước đầu vụ việc không có thương vong về người, tài sản thiệt hại đang được thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại