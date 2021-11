Cụ ông mất khi chỉ kịp nằm trên giường được tặng 30 phút: Vừa tìm được người thân 2 ngày

Vừa qua, mạng xã hội đã lan truyền đoạn video ghi lại câu chuyện của một anh xe ôm công nghệ và cụ ông lang thang trên đường phố Sài Gòn. Theo đó, anh chàng tốt bụng đã mua thức ăn, sữa và chiếc giường tươm tất cho cụ ông cơ nhỡ. Tuy nhiên, khi ông nằm được trên chiếc giường được 30 phút đã qua đời trong sự đau xót của anh xe ôm cùng những người chứng kiến.

Theo tìm hiểu của PV, anh xe ôm trong câu chuyện trên là Thái Luân (ngụ TP.HCM). Trước đó, anh Luân đã giúp đỡ một gia đình tại Hà Tĩnh tìm kiếm người nhà trong TP.HCM. Đó là cụ ông H.C. (sinh năm 1949, quê Hà Tĩnh).

Theo lời kể của người nhà cụ C., trước đây, gia đình từng sinh sống tại TP.HCM nhưng quyết định trở về quê vào năm 2017. Cụ C. cũng về theo nhưng vì nhớ TP.HCM, cụ đã bỏ nhà đi vào lại mà không thông báo với gia đình. Khi đi, cụ C. cũng không mang quần áo, giấy tờ tùy thân.

Cụ ông khi chưa qua đời

"Nhà cụ ở đường quốc lộ nên cụ đón xe đi mà không ai hay biết. Mình gặp cụ C. vào ngày 10/11. Lúc này, cụ đã yếu lắm rồi vì thời gian qua toàn nằm ngoài trời mưa nắng. Tuy nhiên, tinh thần của cụ vẫn còn minh mẫn, chỉ là nói không nổi nữa thôi.

Mình có gọi video call cho mọi người trong gia đình gặp cụ. Cả nhà xúc động lắm vì tìm kiếm cụ suốt 4 năm trời bây giờ mới được gặp. Vậy mà, ngày hôm sau cụ đã ra đi...", anh Luân nghẹn ngào.

Khoảng 9 giờ sáng 11/11, anh Luân mua một chiếc giường mới cho cụ C. Sau đó, anh tiếp tục gọi điện thoại về cho gia đình cụ nói chuyện.

Anh chia sẻ thêm: "Tầm 10 giờ 30, khi đang nói chuyện với người nhà thì cụ lịm dần rồi nhắm mắt. Lúc ông thiếp đi, hơi ấm cơ thể mất dần, mình bủn rủn cả tay chân. Mình thương ông lắm nhưng không làm gì được. Cụ ra đi không có người thân nào bên cạnh, chỉ mới nằm trên chiếc giường tươm tất được 30 phút. Đau lòng hơn là khi cụ chỉ vừa mới tìm thấy gia đình của mình mới có 2 ngày".

Ngày 12/11, người nhà cụ C. đã bay vào TP.HCM để làm thủ tục an táng cụ tại Bình Hưng Hòa.

Theo anh Luân, cụ C. mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai. Trước đây, cụ xin ngủ nhờ ở một trạm sửa xe. Tuy nhiên, do dịch tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên người ta không cho ở nữa. Cụ C. đành lang thang khắp nơi tại TP.HCM.

Anh xe ôm mua tặng cụ ông chiếc giường gấp

"Cụ không kịp trăng trối điều gì trước khi qua đời, mình chỉ biết rằng mong muốn của cụ là được ở lại TP.HCM thay vì về quê nhà. Người nhà trò chuyện chứng kiến khoảnh khắc cụ qua đời đã khóc rất nhiều.

Trong chiếc thùng sắt mà cụ cất rất kĩ bên trong xe đạp, có 15 triệu... Đó là số tiền cụ dành dụm trong suốt thời gian qua khi lang thang trên đất Sài Gòn", anh Luân nói.