Cụ ông 94 tuổi có mái tóc dài hơn 4m, suốt gần 80 năm không cắt vì một niềm tin huyền bí

Đến ấp Dầu, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, hỏi "ông Tám Nhơn tóc dài" thì ai ai cũng biết. Ông Tám (tên thật là Nguyễn Văn Chiến, SN 1928) là một trong số những người đàn ông có mái tóc dài nhất Việt Nam.



Không chỉ nổi danh trong nước, cụ Tám Nhơn còn được báo nước ngoài về tận nơi đưa tin, tìm hiểu về mái tóc có 1-0-2 này. Suốt gần 80 năm qua, cụ ông chưa một lần dám cắt tóc. Lý do đã được cụ ông giải thích vô cùng huyền bí - sợ bề trên trách phạt và cắt tóc là sẽ chết.

Chân dung cụ Tám Nhơn - người đàn ông có mái tóc dài ngoẵng

Từng chia sẻ trên báo chí, ông Tám nói: "Nếu mái tóc này bị cắt đi thì đấy là lúc tôi phải lìa đời. Vì thế mà tôi không dám làm gì cả, không chải chuốt, không cắt... tôi chỉ bọc nó lại và luôn giữ cho mái đầu sạch sẽ, khô ráo".

Cách đây vài tháng, tóc của cụ Tám Nhơn có chiều dài hơn 4m, nặng đến 3kg. Mái tóc kết vào nhau trông như con trăn lớn. Sở hữu mái tóc dài, cụ Tám rất tự hào, giữ gìn cẩn thận. Để bảo quản "báu vật" này, cụ thường quấn lại thành từng vòng quanh đầu rồi dùng túi bọc gọn lại. Điều lạ lùng là ngần ấy năm mái tóc không hề được gội hay đụng nước nhưng vẫn rất sạch sẽ. Nhiều người hiếu kỳ ngửi thử cho rằng mái tóc của cụ Tám có mùi gỗ trầm.

Cụ Tám Nhơn từng kể lại, gia đình có 3 anh em thứ tự từ Bảy đến Chín. Trong đó có cụ Nguyễn Văn Chiến và hai người nữa là cụ Nguyễn Văn Dày và Nguyễn Văn Tiên. Ngày bé 3 anh em cụ Tám để tóc 3 chỏm. Đến chừng 10 tuổi, các ông bắt đầu nuôi tóc dài.

Tóc của cụ Tám Nhơn dài 4m

Cũng từ đó, cụ Chiến cùng các anh, các em theo đạo Tứ ân hiếu nghĩa. Ông chia sẻ đó là đạo với truyền thống thờ cha mẹ, tổ tiên, biết ơn đồng bào... Người theo đạo này quan niệm da thịt, râu tóc là do cha mẹ ban cho nên phải giữ nguyên vẹn.

Đến năm 17 tuổi, khi đi học thầy cô nhắc nhở xin cha mẹ cho ông cắt tóc. Vì điều này, ông Tám đổ bệnh, nhức đầu, đến khi tóc dài nhiều thì bệnh cũng dần khỏi. Kể từ đó, ông không dám đụng chạm đến tóc của mình đến tận bây giờ.

Ba anh em cụ Tám Nhơn

Ông Tám chia sẻ, do tu hành nên ban đầu ông không có ý định lập gia đình. Tuy nhiên, ngày đó do áp lực cha mẹ, dòng họ phải có người nối dõi tông đường ông đã kết hôn với người phụ nữ và có 7 người con (4 trai, 3 gái). Sau này khi đã yên bề, ông ra riêng tự lập "cốc am" sống một mình để yên ổn tu tập, cầu nguyện.

Hiện, tất cả các con của cụ Tám Nhơn đều đã lập gia đình, có cuộc sống riêng. Dù đã ở độ tuổi xưa nay hiếm, cụ Tám vẫn rất nhanh nhẹn, có thể tự sâu kim chỉ, đọc được chữa nhỏ xíu không cần kính. Để có được sức khỏe như vậy, cụ Tám chia sẻ bí quyết là hàng ngày ăn cơm chay, gạo lứt với muối mè để thanh lọc cơ thể.

(Tổng hợp)

https://soha.vn/cu-ong-94-tuoi-co-mai-toc-dai-hon-4m-suot-gan-80-nam-khong-cat-vi-mot-niem-tin-huyen-bi-20220425170615261.htm