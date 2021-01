Cứ gọi tên là nghĩ đến Trung Quốc, quê nhà Thủ tướng Ấn Độ "bực mình" đổi luôn tên... quả thanh long

Thủ hiến bang Gujarat ông Vijay Rupani hôm 19/1 chia sẻ với truyền thông địa phương rằng chính quyền đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền ở bang này đã quyết định đổi tên quả thanh long thành kamalam, có nghĩa là hoa sen và giống như biểu tượng của BJP.

"Tên thanh long là không chuẩn, vì người ta hay liên tưởng đến Trung Quốc. Vì vậy, chúng tôi đã đặt lại tên cho loại quả này là kamalam," ông Rupani nói. "Nông dân nói rằng nó có hình dáng giống hoa sen. Đó là lý do chúng tôi đặt tên mới là kamalam."

Ở Trung Quốc, quả thanh long được gọi bằng cái tên "hỏa long" (tức "rồng lửa"). Ông Rupani cho rằng rồng "có liên hệ với Trung Quốc".

Ngoài việc giải thích lý do cho việc đổi tên này, ông cũng cho biết thêm rằng chính quyền bang đã nộp đơn xin bảo hộ cái tên mới.

Thông báo của ông Rupani gây xôn xao trên mạng xã hội Twitter. Một số người nói rằng đây thực sự là "lời đáp trả phù hợp cho Trung Quốc" - quốc gia hiện đang tham gia vào một cuộc đối đầu ở biên giới kéo dài nhiều tháng với Ấn Độ trên dãy Himalaya.

"BJP đối đầu với Trung Quốc như thế nào! Đổi tên quả thanh long thành kamalam," một người dùng Twitter bình luận. "Con rồng đã bị giết!"

Một số người chế giễu động thái này bằng cách hỏi liệu Ấn Độ còn có những kế hoạch đổi tên các loại trái cây khác dựa trên hình dạng và "mối liên hệ" với Trung Quốc hay không, đẩy hashtag #banana lên đầu các xu hướng Twitter tại đây. Một làn sóng những hình ảnh động cũng xuất hiện khi ghép hình ảnh hoa sen lên rồng trong sản phẩm văn hóa đại chúng, chẳng hạn như trong loạt phim truyền hình Game of Thrones và các bộ phim như How to Train Your Dragon.

"Liệu có khả năng nào đổi tên nước Trung Quốc nữa không, để bất cứ khi nào có sự xâm nhập lãnh thổ trái phép chúng ta vẫn có thể cảm thấy an toàn?" - một người dùng mạng Ấn Độ bình luận hài hước.

Một hình ảnh chế trên mạng về vụ đổi tên quả thanh long ở Ấn Độ (Ảnh: Twitter)

Ấn Độ hiện đang nhập khẩu thanh long từ Việt Nam và Nam Mỹ, cùng với sản lượng thanh long nội địa cũng đang tăng lên ở một số bang, bao gồm bang Gujarat và Maharashtra.



Hành động của bang Gujarat diễn ra vài tháng sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên sóng phát thanh khen ngợi nông dân trồng thành công thanh long ở vùng đất khô cằn Kutch tại bang này, như một phần trong chiến lược quốc gia giúp đất nước "tự cường".

"Sau đó, những người nông dân đã tiếp cận tôi và đề nghị đổi tên quả thanh long thành kamalam," Vinod Chavda, nghị sĩ đảng BJP của quận Kutch cho biết. "Tôi rất vui vì tiểu bang đã chấp nhận đề xuất này".

Nông dân Haresh Thakkar cho biết có hơn 200 nông dân tại Kutch đang trồng thanh long trên diện tích hơn 600 hecta.

"Tên Ấn Độ của loại trái cây này sẽ mang lại nhiều niềm vui hơn cho chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy rằng khách hàng sẽ dễ chấp nhận tiêu dùng loại trái cây này hơn nếu nó được coi là trái cây của Ấn Độ," ông Thakkar, người đã trồng thanh long được 5 năm cho biết.

Phe đối lập tại nghị viện bang Gujarat thì cho rằng việc đổi tên quả thanh long là một chiêu trò truyền thông, trong lúc "chính quyền chưa đạt được thành tựu đáng kể nào nên họ cố gắng chuyển hướng sự chú ý người dân khỏi các vấn đề thực tế".