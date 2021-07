Cú bứt tốc gấp 4 lần vận tốc âm thanh của 'vật thể' đưa tỷ phú Bezos lên rìa không gian: Chiêm ngưỡng 2 kỷ lục thế giới

Xoay quanh chuyến bay đầu tiên của tỷ phú Mỹ vào không gian ngày 20/7/2021, đây là những thông tin về thời gian, địa điểm phóng, lộ trình, thành phần phi hành đoàn có thể bạn đọc quan tâm:

1. THỜI GIAN XUẤT PHÁT

Vào 9:00 giờ sáng giờ EDT (20:00 giờ, giờ Hà Nội) ngày 20/7, công ty vũ trụ tư nhân Blue Origin sẽ cho phóng tàu New Shepard thực hiện chuyến bay vũ trụ có phi hành đoàn đầu tiên của Blue Origin vào không gian. Trên chuyến bay sẽ chở người sáng lập Blue Origin - tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos.

Sứ mệnh bay này được Blue Origin đặt tên là Chuyến bay đầu tiên của con người (First Human Flight). Đây là chuyến bay thứ 16 của tàu vũ trụ trang bị tên lửa New Shepard, nhưng là chuyến bay đầu tiên của New Shepard có chở theo các phi hành gia.

2. THÀNH VIÊN PHI HÀNH ĐOÀN & 2 KỶ LỤC THẾ GIỚI SẮP LẬP

Thành viên phi hành đoàn trong chuyến bay ngày 20/7/2021 gồm:

- Tỷ phú Jeff Bezos: 57 tuổi, người thành lập Blue Origin vào năm 2000 và kiếm được hàng tỷ USD với tư cách là người sáng lập Amazon.com.

- Mark Bezos (em trai tỷ phú Jeff Bezos): 53 tuổi, là một triệu phú tự thân. Ông là một cựu giám đốc điều hành quảng cáo và nằm trong hội đồng lãnh đạo của tổ chức phi lợi nhuận Robin Hood - tổ chức chống đói nghèo, thông tin từ Business Insider.

- Nữ phi hành gia tiên phong 82 tuổi Wally Funk: Sau khi hoàn thành chuyến bay New Shepard, bà sẽ là phi hành gia lớn tuổi nhất bay vào không gian (kỷ lục 1) . Wally Funk là nữ điều tra viên an toàn hàng không đầu tiên của Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) và là nữ thanh tra đầu tiên của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

Dự kiến, sau chuyến bay thành công với Jeff Bezos, Wally Funk sẽ phá kỷ lục do John Glenn lập vào năm 1998 - 36 năm sau khi trở thành người Mỹ đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất trên tàu con thoi Discovery của NASA - ở tuổi 77.



- Oliver Daemon, 18 tuổi, người Hà Lan: Sẽ lập kỷ lục trở thành người trẻ nhất bay vào không gian trên chuyến bay New Shepard (kỷ lục 2). Trong sứ mệnh này, anh sẽ đánh bại nhà du hành vũ trụ người Liên Xô Gherman Titov, khi thực hiện sứ mệnh Vostok 2 của Liên Xô vào năm 1962 khi ở độ tuổi 25.

Phi hành đoàn trên chuyến bay lên rìa vũ trụ của tàu New Shepard. (Từ trái sang, trên xuống): Tỷ phú Jeff Bezos - Em trai tỷ phú, Mark Bezos - Nữ phi hành gia Wally Funk - Sinh viên người Hà Lan Oliver Daemon.

Oliver Daemon là con trai của giám đốc điều hành một công ty đầu tư cổ phần tư nhân, và anh đang nghỉ một năm trước khi theo học ngành vật lý tại Đại học Utrecht ở Hà Lan. Trước đó Oliver Daemon đã tham gia đấu giá cùng 7.600 người khác và đã giành được một chỗ trên chuyến bay New Shepard.

Oliver Daemon là người thay thế cho nhân vật ẩn danh từng bỏ ra 28 triệu USD để sở hữu tấm vé trên chuyến bay của New Shepard trong 1 cuộc đấu giá của Blue Origin. Về sau nhân vật này hủy chuyến bay.



3. ĐỘNG CƠ SIÊU THANH CỦA NEW SHEPARD

Tàu vũ trụ trang bị tên lửa New Shepard được đặt theo tên của phi hành gia Alan Shepard, người Mỹ đầu tiên lên vũ trụ vào năm 1962.

New Shepard đã thực hiện 15 lần thử nghiệm không phóng trước chuyến bay ngày 20 tháng 7, gần đây nhất là vào ngày 14 tháng 4 khi nó phóng lên một chuyến bay diễn tập cho phi hành gia. New Shepard cao khoảng 18 mét và được thiết kế để phóng hành khách vào không gian dưới quỹ đạo trong một giai đoạn "không trọng lượng" trong khoảng 3 phút.

Tàu vũ trụ New Shepard có thể hạ cánh chính xác tại điểm đã phóng. Nguồn: Blue Origin

'Trái tim' của tàu vũ trụ New Shepard đến từ động cơ tên lửa BE-3. Động cơ khủng này có thể phóng tàu lên vũ trụ siêu nhanh ở tốc độ siêu thanh (đến tận Mach 4, tương đương 4.939 km/giờ, hay 1.371 mét/giây, gấp 4 lần tốc độ âm thanh) lên vũ trụ.

Động cơ BE-3 cũng có thể kiểm soát tốc độ chuẩn (chỉ 8 km/giờ) để hạ cánh xuống đúng bệ phóng ở mặt đất.

Khoang của New Shepard có sức chứa tối đa 6 người và bao gồm các cửa sổ lớn để các phi hành gia có thể ngắm nhìn Trái Đất ở độ cao 100km.

4. ĐỊA ĐIỂM PHÓNG

New Shepard sẽ phóng từ bãi phóng Launch Site One của công ty Blue Origin đặt gần thị trấn Van Horn, bang Texas, Mỹ. Đây là một vùng sa mạc hẻo lánh, ít dân cư.



5. LỘ TRÌNH 11 PHÚT

Tàu vũ trụ New Shepard sẽ bay một vòng cung dưới quỹ đạo lên cao hơn 100 km (độ cao cao hơn chuyến bay của tỷ phú Anh Sir Richard Branson ngày 11/7/2021 vừa qua).

Tổng thời gian của chuyến bay là 11 phút. Phi hành đoàn sẽ có 3 phút trải qua cảm giác không trọng lượng.



New Shepard do công ty Blue Origin của Jeff Bezos chế tạo. Ảnh: Blue Origin

Thông thường, New Shepard bay cao hơn đường Kármán cao 100 km mà các nhà chức trách quốc tế công nhận là rìa không gian. Tên lửa sẽ tự động quay trở lại vị trí phóng và hạ cánh tại đó, trong khi đó khoang chứa phi hành đoàn tách ra và hạ xuống bên dưới bằng dù.



[Có 2 quy ước xác định "Rìa không gian": (1) Liên đoàn Hàng không quốc tế (FAI) xác định không gian là bắt đầu từ độ cao 100 km so với mặt đất. (2) NASA, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) và Không quân Mỹ thường quy ước, độ cao tính từ 80 km so với mặt đất là rìa không gian].

6. THÔNG ĐIỆP VĨ ĐẠI CHO "CHẤM XANH"

Mặc dù bay sau tỷ phú Anh Sir Richard Branson (thực hiện ngày 11/7/2021), nhưng tỷ phú Mỹ Jeff Bezos chủ ý chọn thời điểm bay là ngày 20/7 - Nhằm kỷ niệm tròn 52 năm ngày người Mỹ đặt chân đầu tiên lên Mặt Trăng (Phi hành đoàn Apollo 11 ngày 20/7/1969).

Chính câu nói của Neil Armstrong "Đây là bước chân nhỏ bé của con người nhưng là bước tiến vĩ đại của nhân loại" khi anh đặt những bước chân đầu tiên lên bề mặt Mặt Trăng năm 1969 đã trở thành niềm cảm hứng sâu sắc suốt nhiều thập kỷ của tỷ phú Mỹ Jeff Bezos, thúc đẩy tỷ phú doanh nhân hướng về không gian và vũ trụ.

Ảnh trái: Khoang ngủ với những ô cửa số lớn nhất trong tất cả các tàu vũ trụ trong lịch sử - Ảnh phải: Sau chuyến bay, viên nang chứa phi hành đoàn sẽ tách ra để hạ cánh bằng dù. Ảnh: Blue Origin

Chưa hết, thiết kế nổi bật của tàu vũ trụ New Shepard là có các ô cửa lớn nhất (so với các tàu vũ trụ trên thế giới) đặt trong khoang ngủ - cho phép phi hành đoàn ngắm nhìn Trái Đất đẹp hơn từ trên cao - Đây là cũng là chủ ý của Jeff Bezos nhằm nhen nhóm trong lòng những vị khách của New Shepard một tình yêu vĩ đại dành cho hành tinh xanh, trong bối cảnh Trái Đất đang gặp các đại nạn như cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh hoành hành, dân số tăng nhanh...

"Những cửa sổ này chiếm 1/3 diện tích khoang New Shepard, giúp bạn đắm chìm trong không gian rộng lớn, thấy rõ được vẻ đẹp của 'chấm xanh', từ đó thay đổi cách nhìn trong việc bảo vệ vẻ đẹp tựa ngọc nhưng đầy mỏng manh của hành tinh xanh chúng ta" - Blue Origin cho biết năm 2018.

7. THỬ THÁCH

Như với tất cả các chuyến bay vũ trụ khác, phi hành đoàn New Shepard sẽ phải chịu rủi ro cao. Chuyến bay dài 11 phút của họ sẽ khiến họ phải chịu nhiều tác động tử lực hấp dẫn, hoặc tải trọng G, đặc biệt là trong quá trình phóng và hạ cánh.

Chuyến bay cũng sẽ duy trì một vài phút vi trọng lực hoặc không trọng lượng ở đầu đường bay parabol của tàu.



8. LIVESTREAM TOÀN THẾ GIỚI

Buổi ra mắt chuyến bay có phi hành đoàn đầu tiên của New Shepard sẽ được phát sóng vào thứ Ba (20 tháng 7) bắt đầu lúc 7:30 sáng EDT (18:30 giờ Hà Nội ngày 20/7) tại BlueOrigin.com và tại Space.com.



Bài viết sử dụng nguồn: Blueorigin.com, TIME Magazine, Space.com, Uinterview