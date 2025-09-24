Cú bấm thay đổi cuộc đời Đức Phúc

Đức Phúc chạm đến đỉnh cao vinh quang khi giành ngôi Quán quân Intervision 2025 tại Nga. Anh thể hiện ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, sáng tác Hồ Hoài Anh, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy và truyền thuyết Thánh Gióng.

Lá thư cảm ơn của bố Đức Phúc

Ngay sau chiến thắng, ngoài niềm tự hào về con trai, bố của Đức Phúc đã viết bức thư bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã mở cánh cửa đầu tiên cho giọng hát của con trai được tỏa sáng, đặc biệt là ca sĩ Mỹ Tâm.

“Thật là thiếu sót nếu tôi không nói ra những điều này với sự biết ơn từ đáy lòng. Đức Phúc đã hoạt động nghệ thuật được 10 năm, vượt qua bao thăng trầm để vươn lên, đạt nhiều mốc son trong sự nghiệp. Thành tích lần này là dấu mốc quan trọng, mang tầm cỡ quốc gia - quán quân tại cuộc thi quốc tế Intervision 2025”, ông viết.

Đức Phúc giành quán quân cuộc thi hát ở Nga. Ảnh: AP.

Bố ca sĩ Đức Phúc muốn nhấn mạnh vai trò của Mỹ Tâm - người thầy đã thay đổi số phận của Đức Phúc tại Giọng hát Việt 2015 . Ông gọi "họa mi tóc nâu" là người "có tâm, có tầm".

“Nói về tình thầy trò và những sự truyền đạt, rèn giũa mà cô Tâm dành cho Đức Phúc thì không bút mực nào tả nổi. Nói về tình thầy trò và những sự truyền đạt, rèn giũa mà cô Tâm dành cho Đức Phúc thì không bút mực nào tả nổi, chỉ người trong cuộc mới hiểu được điều đó. Tôi và gia đình luôn biết ơn và trân trọng điều đó. Cảm ơn cô rất nhiều", ông chia sẻ.

Ngoài ra, ông cũng gửi lời cảm ơn nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, người từng trao cho Phúc cơ hội ở vòng sơ tuyển Giọng hát Việt 2015. Theo ông, tại sơ tuyển miền Bắc, Đức Phúc bị một nhạc sĩ bấm loại, nhưng được cứu lại nhờ Hồ Hoài Anh.

"Nhờ cú bấm chọn của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Đức Phúc mới có cơ hội thi tuyển tại Giọng hát Việt 2015".

Khoảnh khắc của thầy trò Mỹ Tâm - Đức Phúc ở Giọng hát Việt 2015 (trái) và đại lễ A80.

Ông nói suốt hành trình 10 năm ca hát, để có được thành công hôm nay, ngoài nỗ lực và sự hy sinh của con trai, còn có sự dìu dắt, nâng đỡ và đồng hành của nhiều thầy cô, đồng nghiệp.



"Tôi luôn hướng con theo đạo 'uống nước nhớ nguồn'. Suốt chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật, để có được những thành công đó, ngoài sự hy sinh thú vui cá nhân của tuổi trẻ, đam mê và chuyên tâm của Đức Phúc, ngoài công lao to lớn của cô Mỹ Tâm và chú Hồ Hoài Anh, còn có sự hợp tác của nhiều đối tác và bạn bè. Tôi và gia đình xin chân thành cảm ơn tất cả".

Quay ngược quá khứ về 10 năm trước

Khoảnh khắc giơ cao chiếc cúp tại Intervision 2025, Đức Phúc xúc động chia sẻ: “Tôi rất vui, cảm ơn tình cảm của khán giả và ban giám khảo đã dành cho Đức Phúc đến từ Việt Nam. Ngày này cách đây 10 năm, tôi trở thành Quán quân Giọng hát Việt. Và hôm nay, tôi giành chiến thắng tại Intervision”.

Xuất thân từ Giọng hát Việt, Đức Phúc là cái tên hiếm khi vướng ồn ào đời tư, sở hữu nhiều bản hit nhận được sự yêu mến từ khán giả trẻ ở showbiz Việt. Để có được vị trí như hiện tại, anh từng trải qua không ít gian nan.

Đức Phúc tại Chung kết Giọng hát Việt 2015.

Trước năm 2015, nam ca sĩ sinh năm 1996 đã thử sức ở nhiều sân chơi âm nhạc như Vietnam Idol, Vietnam’s Got Talent nhưng đều dừng bước sớm. Những lần thất bại liên tiếp khiến anh hoài nghi năng lực bản thân, cho rằng ngoại hình là rào cản khiến mình khó theo đuổi ca hát chuyên nghiệp.

Cơ hội chỉ thực sự mở ra khi Đức Phúc đăng ký Giọng hát Việt 2015. Với giọng hát giàu cảm xúc và cách nói chuyện ngây ngô, anh nhanh chóng chiếm thiện cảm của khán giả. Dưới sự huấn luyện tận tình của Mỹ Tâm, thí sinh trẻ tuổi khi đó đã vượt qua nhiều ứng viên mạnh để đăng quang quán quân với 49,25% bình chọn. Khoảnh khắc chiến thắng, anh bật khóc nức nở, ghi dấu cột mốc quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, danh hiệu quán quân không giúp Đức Phúc tránh khỏi sóng gió dư luận. Anh từng đối diện với những lời miệt thị ngoại hình, bị gọi là “quán quân xấu nhất lịch sử”, "vịt con xấu xí". Trước áp lực, nam ca sĩ thừa nhận chính sự động viên từ Mỹ Tâm, gia đình và bạn bè đã tiếp thêm cho anh dũng khí thay đổi.

Năm 2017, Đức Phúc quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi trùng tu nhan sắc, anh nhanh chóng lấy lại sự tự tin, sự nghiệp cũng thăng hoa rõ rệt. Các sản phẩm âm nhạc liên tiếp được đón nhận, lịch diễn ngày càng dày đặc, hình ảnh phủ sóng từ gameshow đến các sân khấu lớn nhỏ.

Đức Phúc "lột xác", sự nghiệp thăng tiến.

Trước khi thi đấu quốc tế, Đức Phúc tỏa sáng tại game show Anh trai say hi. Từ đây, nam ca sĩ được NOMAD MGMT Vietnam, thành viên DatVietVAC Group Holdings, tin tưởng đề cử, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch để thi đấu quốc tế.

Anh chia sẻ hành trình này cũng là đại diện cho gia đình Anh trai say hi để tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.