Cụ bà ngoài 80 tuổi bị lừa 200 triệu đồng sau khi trả tiền mua oxy cho "bạn trai phi hành gia" đang ở ngoài không gian của mình

Câu chuyện dở khóc dở cười nhưng cũng đầy cảnh tỉnh này xảy ra tại Sapporo (Hokkaido, Nhật Bản) với một cụ bà sống độc thân ngoài 80 tuổi. Cụ bà quen biết một người đàn ông qua mạng xã hội. Người này tự xưng là "phi hành gia" và thường xuyên trò chuyện với bà. Dần dần, cụ bà nảy sinh tình cảm với người đàn ông này và đặt trọn niềm tin vào những lời anh ta nói.

Theo Hokkaido Broadcasting, mối quan hệ "ảo" này bắt đầu vào giữa tháng 7 năm nay. Hai người thường xuyên trò chuyện mỗi ngày. "Phi hành gia" bịa ra câu chuyện tàu vũ trụ của mình bị tấn công, sắp hết oxy và cần tiền để mua thêm. Nghe vậy, cụ bà không chút nghi ngờ và lo lắng cho tính mạng của "người yêu". Bà đã làm theo hướng dẫn của anh ta, đến 5 cửa hàng tiện lợi khác nhau để mua khoảng 1 triệu yên (tương đương 200 triệu đồng) tiền điện tử. Số tiền này sau đó được chuyển cho kẻ lừa đảo trong khoảng thời gian từ giữa tháng 7 đến ngày 30/8.

Ảnh minh họa.

Sau khi kể lại sự việc cho gia đình, cụ bà mới nhận ra mình đã bị lừa. Gia đình bà đã nhanh chóng trình báo sự việc với cảnh sát. Cảnh sát Nhật Bản hiện đang điều tra vụ việc theo hướng "lừa đảo tình cảm". Họ cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác cao độ trước những lời đề nghị hỗ trợ tài chính qua mạng, đặc biệt là yêu cầu mua thẻ điện tử hoặc chuyển khoản.

Vụ việc này là một lời nhắc nhở về sự nguy hiểm của các mối quan hệ ảo và các chiêu trò lừa đảo tinh vi trên mạng xã hội. Những kẻ lừa đảo thường lợi dụng lòng tin, sự cô đơn hoặc những điểm yếu của nạn nhân để thực hiện hành vi phạm tội. Việc chia sẻ thông tin cá nhân và tài chính trên mạng cần được cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt là với người lạ.

Nguồn: ETtoday