Cụ bà 80 tuổi đánh chết chồng 84 tuổi vì về nhà thấy chưa nấu cơm tối

Thời gian qua, tòa án nhân dân thành phố Hoài An, quận Hoài Dương, tỉnh Giang Tô vừa tiến hành xét xử một vụ án mạng mà nạn nhận chính là chồng của bị cáo.



Được biết, bị cáo họ Địch (84 tuổi) và nạn nhân ông Vu có 4 người con, tất cả đều đi làm ăn xa không ở cùng ông bà. Theo như hàng xóm phản ánh, hai ông bà đều thích uống rượu, ngày nào cũng đầy đủ hai bữa trưa và tối, trong khi bị cáo tính tình nóng nảy, hàng xóm thường xuyên nghe thấy tiếng hai vợ chồng cãi nhau, thậm chí là đánh nhau.

Thanh đòn bằng gỗ hung khí vụ án

Chiều tối ngày 22/6/2019 vào ngày xảy ra vụ việc, bị cáo trở về nhà phát hiện chồng vẫn chưa nấu cơm tối, sau khi gặng hỏi thì hai bên cãi nhau, bị cáo đập cửa bỏ ra ngoài.

Lần thứ hai trở về nhà bị chồng khóa trái cửa bắt ở bên ngoài, trong khi chồng thì nằm trong phòng ngủ. Trời dần về tối, bị cáo muốn về phòng nghỉ ngơi nhưng ông Vu vẫn không quan tâm. Tức giận, bị cáo lôi chiếc ghế đẩu ra trèo cửa sổ vào nhà cãi nhau với chồng.

Trong lúc hai bên gây gổ xô xát, bị cáo đẩy chồng đập đầu vào tường và ngã xuống đất. Lúc này đầu nạn nhân bắt đầu xuất hiện hiện tượng chảy máu nhưng do chưa hả giận, bị cáo tiếp tục dùng chân đạp vào chỗ hiểm, huyệt thái dương và các bộ phận chí mạng khác, thậm chí còn dùng thanh đòn bằng gỗ đánh nhiều lần vào đầu, chân của nạn nhân khiến ông này tử vong do mất quá nhiều máu.

Hiện trường vụ án

Khi ý thức được chồng bị mình đánh chết, bị cáo hoảng sợ không dám ở lại nhà, chuẩn bị đến cơ quan công an đầu thú. Tuy nhiên do trời tối, không tìm thấy đồn công an ở đâu, bị cáo ngồi lề đường đợi cả đêm. 7h sáng ngày hôm sau, bị cáo đến đồn công an tự thú.

Khi công an đến hiện trường phát hiện nạn nhân đã tử vong, người nhiều vết thương, hiện trường lộn xộn, cả tường và nền nhà đều có vết máu.

Qua điều tra, viện kiểm sát nhân dân quận Hoài Âm, thành phồ Hoài An cho rằng, bị cáo cố ý tước đoạt sinh mệnh của người khác khiến nạn nhân tử vong, hành vi này đã cấu thành tội cố ý giết người.

Tuy nhiên, do bị cáo chủ động đầu thú thẳng thắn thừa nhận tội trạng nên có thể xem xét giảm hình phạt; ngoài ra, mặc dù hành vi của bị cáo dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nhưng vụ việc này thuộc vụ án hình sự xảy ra bất ngờ xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình, hơn nữa bị cáo đã trên 75 tuổi, cuối cùng tòa tuyên án bị cáo 10 năm tù giam.

Theo Modern Express