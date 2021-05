Quốc gia Nam Mỹ khốn khổ vì COVID-19 tái bùng phát: Số ca tử vong vượt mốc 400.000, lọt top đầu thế giới

Kể từ đầu năm đến nay, 1/3 số người tử vong ở Brazil là nạn nhân của COVID-19, CNN đưa tin hôm 4/5.

Theo dữ liệu từ chính phủ Brazil, nước này ghi nhận 615.329 trường hợp tử vong vì mọi nguyên nhân trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 30/4. Trong đó, 208.370 trường hợp liên quan đến COVID-19 - chiếm 33,9% tổng số ca tử vong của cả nước, theo Bộ Y tế Brazil.

Chỉ sau Mỹ và Ấn Độ

COVID-19 đã bùng phát trở lại ở Brazil trong những tháng gần đây, một phần là do sự lơ là các biện pháp giãn cách xã hội và sự xuất hiện của các biến thể mới dễ lây lan, theo CNN.

Chỉ trong ngày 4/5, Brazil đã ghi nhận 77.359 ca mắc COVID-19 mới, nâng số ca mắc lên hơn 14,8 triệu người, Tân Hoa Xã đưa tin.

Đợt tái bùng phát này đã cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn – số người tử vong trong 4 tháng đầu năm 2021 nhiều hơn của cả năm 2020. Hơn 78.000 người ở Brazil đã thiệt mạng vì COVID-19 chỉ trong tháng 4.

Nghĩa trang ở Manaus, Brazil bị quá tải bởi số nạn nhân COVID-19 tăng cao. Ảnh chụp tháng 9/2020

Hôm 29/4, tổng số người tử vong vì COVID-19 ở Brazil đã vượt mốc 400.000 - tăng khoảng 100.000 ca chỉ trong tháng 4. Số người tử vong này cao gấp 9 lần số người bị sát hại ở Brazil vào năm ngoái. Và Brazil là một trong những quốc gia có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới, theo báo Đức DW.



Brazil hiện có số người chết vì COVID-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Quốc gia Nam Mỹ này cũng là nơi bùng phát dịch lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Ấn Độ.

Sao Paulo, bang đông dân nhất của Brazil, là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, với 98.021 trường hợp tử vong và 2.941.980 ca mắc. Tiếp sau là Rio de Janeiro với 45.232 trường hợp tử vong và 753.732 ca mắc COVID-19.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, Brazil đã trở thành một trong những nơi có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất trên thế giới, chỉ đứng sau Mỹ. So với dân số khoảng 211 triệu người, tỷ lệ tử vong do COVID-19 của Brazil thậm chí còn đáng báo động hơn: cứ 100.000 người thì có 193 ca tử vong vì COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu – tỷ lệ cao hơn con số 176/100.000 của Hoa Kỳ, và 16/100.000 ở Ấn Độ, nơi virus hiện đang ngoài tầm kiểm soát.

Các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) trên khắp Brazil sắp đạt đến giới hạn. Tại 17 trong số 27 thủ phủ bang của Brazil, bệnh nhân COVID-19 đang chiếm hơn 90% giường ICU công cộng, theo báo Folha de S. Paulo.

Ứng phó miễn cưỡng

Bất chấp chương trình tiêm chủng mạnh mẽ của Brazil, việc triển khai vắc xin COVID-19 của nước này đang diễn ra chậm chạp, CNN viết. Lý do là nguồn cung thiếu hụt và sự chậm trễ trong những ngày đầu thỏa thuận với các công ty dược phẩm toàn cầu. Cho đến nay, chưa đến 10% dân số nước này được tiêm chủng.

Khi Brazil vượt qua cột mốc 400.000 ca tử vong do COVID-19 vào ngày 29/4, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã bình luận ngắn gọn về tình hình.

"Chúng tôi xin được chia buồn với gia đình của những người đã tử vong. Đại dịch đã gây ra số ca tử vong lớn ở đây", ông Bolsonaro trong một chương trình phát sóng trực tiếp hàng tuần trên tài khoản mạng xã hội chính thức.

Tổng thống Brazil đã phải đối mặt với sự chỉ trích dữ dội trong nước và quốc tế vì phản ứng miễn cưỡng của ông đối với đại dịch. Hiện chính quyền của ông đang bị Thượng viện điều tra về hoạt động ứng phó với đại dịch COVID-19.

Các bệnh viện ở Brazil đang gồng mình chống lại làn sóng COVID-19 tái bùng phát.

Chính quyền Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro không muốn áp đặt lệnh hạn chế đi lại hoặc hạn chế hoạt động kinh tế. Nhưng các biện pháp phong tỏa địa phương do các thống đốc bang và thị trưởng thành phố áp đặt vào tháng 3 và tháng 4 đang có tác dụng làm chậm sự bùng phát của đại dịch gần đây. Tỷ lệ tử vong mỗi ngày đã giảm từ mức cao nhất - hơn 4.000 người vào tháng 4 - xuống còn khoảng 2.100 người.

Ông Bolsonaro đang bị cáo buộc không thực hiện đúng trách nhiệm tổng thống của mình sau khi liên tục hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch và gỡ bỏ các biện pháp đóng cửa do các thống đốc bang đưa ra. Chính quyền của ông Bolsonaro cũng đầu tư vào các phương pháp điều trị COVID-19 không hiệu quả thay vì vắc xin, theo báo Đức DW.

Nhiều chuyên gia lo ngại rằng việc nới lỏng các quy định hạn chế trong thời gian sắp tới có thể đảo ngược tình hình, đẩy số ca tử vong hằng ngày quay về mức 4.000 người.

Bộ trưởng Bộ Y tế Brazil, ông Marcelo Queiroga, hôm thứ 2 cho biết ông hy vọng sẽ sớm ký một thỏa thuận mua 100 triệu liều vắc xin Pfizer/BioNTech. Ông nói thêm rằng phần lớn người dân Brazil sẽ được tiêm chủng vào cuối năm nay.

Nhưng hiện tại, Brazil tiếp tục tụt hậu so với các quốc gia Nam Mỹ khác như Chile và Uruguay xét về việc tiêm vắc xin. Và những quốc gia này đang ngày càng coi nước láng giềng Brazil như một mối đe dọa dịch tễ.

(Nguồn: CNN, DW, Tân Hoa Xã)