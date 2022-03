CSGT và CSCĐ Tây Ninh vây bắt 43 'quái xế' đua xe trái phép giữa đêm khuya

Khoảng 2h10 ngày 6/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh nhận được phản ánh của người dân trên quốc lộ 22B, tại khu phố Bình Nguyên, phường Gia Bình (thị xã Trảng Bàng) xuất hiện hàng chục thanh thiếu niên, chia thành từng nhóm khoảng từ 10 đến 15 phương tiện chạy xe lạng lách, đánh võng, so kè với tốc độ cao, nẹt pô gây mất trật tự công cộng.



Nhận được tin báo, Trạm CSGT Trảng Bàng, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động bố trí 42 cán bộ chiến sĩ tổ chức vây bắt.

Khi phát hiện lực lượng Công an, nhóm "quái xế" bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, công an đã bố trí lực lượng chốt chặn ở nhiều điểm và khống chế bắt giữ 43 thanh thiếu niên từ 14 - 23 tuổi ngụ ở các huyện Dương Minh Châu, Châu Thành, Gò Dầu, thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) và huyện Đức Huệ (Long An), cùng 46 xe mô tô các loại.

Qua kiểm tra, đa số các xe mô tô này đều đã được thay đổi kết cấu của phương tiện. Lực lượng CSGT đã lập biên bản 43 trường hợp vi phạm, tạm giữ 46 phương tiện với các lỗi như: tụ tập cổ vũ hành vi đua xe trái phép, tự ý thay đổi đặc tính của xe, xe không gắn biển số, không mang giấy chứng nhận đăng ký, có gắn bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn về tiếng ồn...

Hiện tại, vụ việc đang được lực lượng CSGT tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.

