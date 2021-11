CSGT tuần tra kiểm tra chống đua xe truy đuổi bắt kẻ nghi trộm chó

Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cho biết, đã bàn giao Nguyễn Thành Huy (SN 1975, ngụ huyện Bình Chánh) cùng tang vật cho Công an xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".



Theo điều tra, tối 31/10, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Tân Túc thuộc Phòng PC08, Công an TP/HCM làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính, đo nồng độ cồn kết hợp phòng chống tụ tập đua xe trái phép trên các tuyến Nguyễn Văn Linh, tuyến Bình Thuận – Chợ Đệm.

Tang vật thu giữ.

Đến 22h20 cùng ngày, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên đi xe máy mang BKS: 62R2-1123 chở theo túi màu đen. Nghi vấn 2 kẻ trộm chó nên tổ công tác yêu cầu dừng kiểm tra thì 2 thanh niên tăng ga tẩu thoát.

CSGT đã tiến hành truy đuổi khống chế, bắt giữ được Huy là người điều khiển cùng tang vật. Riêng đồng bọn của Huy đã tẩu thoát. Lực lượng đã đưa Huy cùng tang vật về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, Huy khai có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Tại thời điểm kiểm tra, Huy không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe, không xuất trình được CCCD khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền.