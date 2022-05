CSGT TP HCM xử lý hàng trăm xe "độ chế", tụ tập ở khu nhà giàu

Khuya 6/5, Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP HCM đang phối hợp với Đội CSGT – TT Công an thành phố Thủ Đức, Công an phường Thảo Điền xử lý hàng trăm xe "độ chế" tụ tập trên địa bàn.



Theo đó, khoảng 16h cùng ngày, tổ phòng chống đua xe thuộc Phòng PC08 Công an TP HCM phát hiện một nhóm người đi xe máy trên cầu Sài Gòn có dấu hiệu "độ chế" nên đeo bám.

Khi đến hẻm 188 đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền thì nhóm này dừng xe và đi vào buổi offline ở quán tại con hẻm trên.

CSGT đưa xe máy lên xe tải.

Nhiều xe máy được thay đổi kết cấu.

Tại đây có khoảng 300 xe máy đã bị độ lại các bộ phận, trên xe có gắn dòng chữ "South Vietnam Scooter Team", trong quán có hàng trăm người đang giao lưu.

Khi CA có mặt, nhiều người không xuất trình được bằng lái xe, giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân. CSGT đã huy động nhiều xe thùng đến hiện trường, đưa tất cả những phương tiện cùng người điều khiển về trụ sở Công an để phân loại, xử lý vụ việc.



Theo lãnh đạo Đội CSGT Cát Lái, hàng trăm phương tiện này đều có chung đặc điểm vi phạm như: thay đổi kết cấu, độ pô, không gắn gương chiếu hậu…

Bên cạnh đó, Công an phường Thảo Điền cũng phối hợp với UBND phường làm việc với chủ quán, đồng thời đo đạc, xử lý quán này về hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để đậu xe.

https://soha.vn/csgt-tp-hcm-xu-ly-hang-tram-xe-do-che-tu-tap-o-khu-nha-giau-20220506223618607.htm