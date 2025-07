'CSGT dừng xe tang giữa đường, bé gái bất ngờ chui ra từ quan tài' là tin giả

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, ngày 10/7 trên trang Facebook "Tin Nóng Việt Nam" đăng tải 1 video clip có lời bình tiêu đề "Chấn động: CSGT dừng xe tang giữa đường, bé gái bất ngờ chui ra từ quan tài" xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi xuất hiện, video kể trên được lan truyền trên mạng xã hội với nhiều lượt chia sẻ, bình luận, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng Nhân dân...

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Qua xác minh, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định thông tin trên là sai sự thật.

Công an tỉnh Thanh Hoá khẳng định, video có tiêu đề “Chấn động: CSGT dừng xe tang giữa đường, bé gái bất ngờ chui ra từ quan tài” là sai sự thật. (Ảnh: Báo CAND)

Hiện, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục kiểm tra, xác minh chủ tài khoản đăng tải video clip nói trên để điều tra, làm rõ động cơ, mục đích, đồng thời xử lý nghiêm.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, việc lan truyền clip sai sự thật trên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả gây ra.

Các cá nhân, tổ chức khi chia sẻ thông tin sai sự thật có thể bị phạt tiền, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng như ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân.

Người dùng mạng xã hội cần nâng cao ý thức cảnh giác, sàng lọc trong việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin. Nên kiểm chứng thông tin (qua các kênh thông tin chính thống) trước khi chia sẻ, không nên tin ngay vào những thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là những thông tin tiêu cực, gây hoang mang.