Cristiano Ronaldo làm một điều không tưởng trên Instagram 2021, Messi cũng phải chịu thua

Mới đây, The Independent tổng hợp 10 khoảnh khắc đắt giá nhất trên mạng xã hội Instagram 2021. Tất cả những khoảnh khắc xuất hiện trong top 10 đều sở hữu lượt "like" khủng, lên đến hàng chục triệu lượt.



Cristiano Ronaldo dẫn đầu khoảnh khắc được "like" nhiều nhất trên Instagram năm 2021 với bài đăng thông báo anh và bạn gái siêu mẫu Georgina Rodriguez đang chờ đón cặp song sinh.

Bức ảnh được đăng tải ngày 28/10 trên trang cá nhân 383 triệu người theo dõi của Ronaldo. Khoảnh khắc CR7 nằm cạnh bạn gái, khoe hình siêu âm nhận được 32 triệu lượt thích. Ngôi sao của Manchester United đã là cha của cặp song sinh 4 tuổi, Eva Maria và Mateo, con gái 4 tuổi Alana Martina và cậu con trai 11 tuổi Cristiano Jr.

Vị trí số 2 thuộc về bài đăng của nữ ca sĩ Ariana Grande. Giọng ca Thank U, Next nhận hơn 26 triệu lượt thích từ khoảnh khắc trong đám cưới của cô với Dalton Gomez. Ariana chia sẻ loạt ảnh đám cưới tại gia vào hôm 26/5, nữ ca sĩ hạnh phúc bên chồng mới cưới, tạo dáng với chiếc váy Vera Wang đắt đỏ được may riêng.



Bài đăng của nữ ca sĩ Ariana Grande

Tiếp theo là khoảnh khắc tỷ phú tự thân Kylie Jenner thông báo mang thái con thứ hai với bạn trai Travis Scott. Trước đó, chủ đề Kylie mang thai được đồn đoán rất nhiều, cô nàng đã tự xác nhận bằng một đoạn video ngắn. Video nhận về 24 triệu lượt thích và 153 triệu lượt xem.



Kylie Jenner

Vào tháng 3, Billie Eilish xuất hiện với hình ảnh mới. Mái tóc vàng bạch kim cá tính nhận được sự hưởng ứng mạnh từ cộng đồng fan của cô nàng. Billie Eilish thu về 23 triệu lượt thích cho hình ảnh này và giữ vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng.



Billie Eilish

Một khoảnh khắc khác của Billie Eilish cũng lọt top 10 nhưng ở vị trí số 6 với 22 triệu lượt thích. Không mấy khi fan được chiêm ngưỡng vẻ "sexy" của Billie. Đây là lần cô nàng kết hợp với Vouge UK.



Ở vị trí thứ 5 là khoảnh khắc Messi ra mắt đội bóng mới, Paris Saint-Germain vào tháng 8 với hơn 22 triệu lượt thích.



Khoảnh khắc Messi ôm cúp Copa America đứng vị trí thứ 7 và một bài đăng thông báo rời Barcelona đứng vị trí số 8. Dù chiếm tới 3 vị trí trong top 10, Messi vẫn bị CR7 bỏ xa về lượt thích trên mạng xã hội.



Khoảnh khắc số 9 được "nàng tiên cá" Iron Shore chia sẻ. Khi thấy một em nhỏ muốn chụp hình lưu niệm, Iron tiến đến và tạo dáng ngay bên cạnh. Sự tương tác tinh tế mà Iron mang lại chắc chắn sẽ khiến cô bé bất ngờ khi xem lại bức hình.



Khoảnh khắc "Nhện con" Tom Holland chúc mừng sinh nhật bạn gái Zendaya chiếm vị trí số 10 với gần 20 triệu lượt yêu thích.