C.P Việt Nam cho thôi việc người tố cáo heo bệnh là vi phạm pháp luật?

Mới đây, Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam (Công ty CP Việt Nam) đã ra thông cbáo chấm dứt hợp đồng lao động động với người lao động. Cụ thể người lao động là anh Liễu Quý Ngân (SN 1985, trú tại tỉnh Sóc Trăng).

Chia sẻ với PV, anh Ngân cho biết, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động do Giám đốc Nhân sự CP Việt Nam ký ngày 29/5/2025, người giữ vị trí Admin Support Staff – bị cho thôi việc với lý do: “Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục (từ 1/4 đến 23/5)”.

anh Liễu Quý Ngân (SN 1985, trú tại tỉnh Sóc Trăng) đang chia sẻ với PV

Tuy nhiên, anh Ngân cho rằng quyết định này là vô lý và không đúng với thực tế. Bời lẽ bản thân anh đang mắc bệnh thận mãn tính và phải chạy thận định kỳ.

Trước đây, công ty đã có quyết định điều chỉnh công việc cho phù hợp với tình trạng sức khoẻ, cho phép người lao động làm việc online tại nhà.

Gần đây, anh Ngân bất ngờ nhận được yêu cầu điều chuyển công tác lên khu vực Cần Thơ, dù không được thông báo cụ thể về thời gian làm việc cũng như điều kiện hỗ trợ.

Anh Ngân cho biết thêm, hiện đang mắc bệnh suy thận giai đoạn 4 và phải chạy thận định kỳ mỗi ngày.

Toàn bộ chi phí điều trị hiện nay được bảo hiểm chi trả, còn chi phí dinh dưỡng hằng ngày anh vẫn có thể tự lo được vì bản thân là kỹ sư, có khả năng làm việc và kiếm sống.

Quyết định không mang tính nhân văn

Trao đổi với PV, luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP HCM) cho rằng, bản chất của tố cáo là lên án, “vạch tội” hành vi vi phạm của người bị tố cáo. Do đó, người lao động tố cáo có nguy cơ bị trả thù bởi người bị tố cáo là rất lớn.

“Tuy nhiên dù gì thì người tố cáo đang bị bệnh nặng. Việc làm này không mang tính nhân văn, không đẹp và gây phẫn nộ cho người tiêu dùng sản phẩm của công ty”, luật sư Bình nêu quan điểm.

Anh Ngân chia sẻ về tình hình sức khỏe

Luật sư Bình cũng cho biết, dưới góc độ pháp lý, việc CP Việt Nam đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với anh Ngân là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cụ thể; “Theo điểm e, khoản 1, Điều 36 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động chỉ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Nhưng về trường hợp anh Ngân suy thận giai đoạn 4 và phải đi chạy thận thường xuyên, lý do nghỉ việc của anh có thể xem là chính đáng.

Theo luật sư, vì thời điểm này anh Ngân đang có đơn tố cáo công ty có sai phạm nhưng chính công ty này lại ra quyết định cho thôi việc trong hoàn cảnh này là chưa đảm bảo căn cứ pháp lý.

Luật sư Bình cũng cho rằng, căn cứ điểm e, khoản 1, Điều 9 Luật Tố cáo 2018, người tố cáo có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo vệ. Việc bảo vệ này bao gồm cả vị trí công tác, việc làm, sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm… của người tố cáo và cả người thân của họ.

Vì vậy, anh Ngân cần gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được xem xét và xử lý theo quy định nếu có đầy đủ chứng cứ về sai phạm của công ty.

Minh Ngọc