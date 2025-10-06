Công Vinh xin lỗi

Ngay sau khi phải rút khỏi đêm Chung kết Mister Global 2025, đại diện Việt Nam - Đoàn Công Vinh đã gửi lời xin lỗi và tri ân đến khán giả, ban tổ chức cùng những người luôn ủng hộ nam người mẫu trong suốt hành trình vừa qua.

Trên trang cá nhân, Công Vinh viết: "Vinh xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả anh chị em, bạn bè trong và ngoài nước - những người đã luôn ở bên, đồng hành, yêu thương và ủng hộ Vinh trong suốt hành trình này. Mỗi lời động viên, mỗi hành động đầy tình cảm của mọi người đều là nguồn sức mạnh to lớn, giúp mình vượt qua giới hạn của bản thân, không ngừng học hỏi và nỗ lực vươn lên.

Đặc biệt, Công Vinh xin chân thành cảm ơn Ban tổ chức Mr. Global đã dành cho mình sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc tận tình khi Vinh gặp vấn đề về sức khỏe. Sự chu đáo và ấm áp ấy là điều mình sẽ mãi ghi nhớ trong tim. Vinh chân thành xin lỗi vì đã không thể có mặt trong đêm chung kết như mọi người mong đợi - nhưng xin hãy tin rằng, Vinh đã cố gắng hết mình với tất cả tâm huyết và niềm đam mê".

Về tình hình sức khoẻ, Công Vinh vẫn chưa cập nhật thêm. Bên dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc nam người mẫu sớm khoẻ lại.

Công Vinh gửi lời xin lỗi sau khi không thể góp mặt trong chung kết Mister Global

Sau khi khép lại hành trình tại Mister International 2025 với vị trí Top 10, Công Vinh tiếp tục dự thi Mister Global 2025 cũng được diễn ra tại Thái Lan. Sau khi Bán kết khép lại, Công Vinh bị ói, tiêu chảy, đau đầu, sốt cao và gần như không thể ngủ suốt đêm. Dù đã tự uống thuốc nhưng không thuyên giảm, đến sáng 5/10, nam người mẫu buộc phải gọi cấp cứu và nhập viện điều trị khẩn cấp.

Theo ekip, bác sĩ chẩn đoán Đoàn Công Vinh bị ngộ độc thực phẩm kéo dài dẫn đến suy nhược cơ thể, cần được truyền dịch, nghỉ ngơi và theo dõi trong 1-2 ngày. Để trấn an khán giả, Công Vinh chia sẻ dòng trạng thái: "Hiện tại, Vinh đang cố gắng phục hồi thật nhanh để có thể quay trở lại trong đêm Chung kết". Tuy nhiên, trước giờ G diễn ra vào tối 5/10, ban tổ chức Mister Global 2025 đã ra thông báo chính thức rằng đại diện Việt Nam không thể tham gia đêm thi cuối cùng.

Công Vinh nhập viện cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm

Đoàn Công Vinh sinh năm 1999, quê Tây Ninh, sở hữu chiều cao 1m82, nặng 77 kg cùng số đo hình thể 98-76-98. Trước khi đến với Mister International 2025, anh từng thử sức ở Man Of The World 2024 và giành loạt thành tích phụ đáng chú ý như Nam vương Truyền thông, Giải bạc "Thí sinh có hình thể đẹp nhất" hay Giải đồng Thời trang Thế giới.

Tại Mister International 2025, Công Vinh tiếp tục lọt Top 10 và nhận thêm các giải phụ Nam vương ảnh và Gương mặt đại diện thương hiệu mỹ phẩm.