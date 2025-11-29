Công ty ‘canh’ toilet, nhân viên đi vệ sinh quá 15 phút bị phạt 1,7 triệu đồng

Theo Qilu Evening News, gần đây một đoạn chat được đăng trên mạng xã hội cho thấy một công ty ở quận Giang Ninh, thành phố Nam Kinh (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) cử người thường xuyên vào toilet một cách bất chợt để kiểm tra thời gian đi vệ sinh của nhân viên, chụp ảnh gửi cho giám sát viên, thậm chí còn đăng trực tiếp lên nhóm phòng ban. Ảnh đăng lên không hề bị làm mờ, và quyền riêng tư của nhân viên hoàn toàn bị phơi bày.

Lý do ghi lại thời gian đi vệ sinh là công ty này quy định rõ ràng rằng nhân viên không được phép ở trong nhà vệ sinh quá 15 phút mỗi lần, nếu không sẽ bị phạt 450 nhân dân tệ (gần 1,7 triệu đồng). Nếu bị phát hiện "đi vệ sinh quá nhiều lần", họ cũng sẽ bị phạt 450 nhân dân tệ. Việc thế nào là "đi vệ sinh quá nhiều lần" hoàn toàn tùy thuộc vào đánh giá chủ quan của giám sát viên.

Một công ty Trung Quốc có quy định hạn chế thời gian đi vệ sinh của nhân viên, thậm chí còn phân công người chụp ảnh nhân viên trong khu vực này. (Ảnh minh họa: Cr8washrooms)

Người đăng tải thông tin trên thừa nhận bản thân làm việc cho công ty, và những ghi chép này có từ tháng 3 năm 2025. Cũng theo cư dân mạng này, để tránh bị phạt, nhân viên công ty phải cố nghiến răng chịu đựng khi có nhu cầu đi vệ sinh khẩn cấp, chẳng hạn bị tiêu chảy hay gặp vấn đề sức khỏe khác.

"Mọi người đều sợ bị trừ lương, nên họ không dám đi vệ sinh một cách bình thường", nhân viên này cho biết.

Sau khi tin tức được đăng tải, bộ phận nhân sự của công ty chỉ trả lời rằng họ "không biết về các quy định liên quan" và không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào.

Trước sự quan tâm của dư luận, Phòng Tuyên truyền của Ủy ban quận Giang Ninh, thành phố Nam Kinh cho biết họ đã cử người đến điều tra tình hình. Ngoài ra, Đội Giám sát an toàn lao động quận Giang Ninh gợi ý, các nhân viên có thể gọi đến đường dây nóng pháp lý công cộng để xác nhận tính hợp pháp của các quy định mà công ty đề ra.

Đường dây nóng 12333 về Nguồn nhân lực và An sinh Xã hội tại địa phương cho biết, luật pháp hiện hành của Trung Quốc không quy định rõ ràng về thời gian sử dụng nhà vệ sinh ; nếu nhân viên không đồng ý với chính sách của công ty, họ có thể chính thức phản đối.

Các luật sư cũng chỉ ra rằng sử dụng nhà vệ sinh là nhu cầu sinh lý cơ bản của nhân viên, cần được công ty bảo vệ và tôn trọng. Họ không nên phạt dựa trên thời gian hoặc tần suất sử dụng, và không nên chụp ảnh nhân viên sử dụng nhà vệ sinh, vì điều đó có thể cấu thành hành vi xâm phạm quyền riêng tư và vi phạm quy định quản lý.