Công ty Bình Định giao dịch hiu hắt, cả ngày chỉ được hơn 1 triệu đồng

Hôm 1/4, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (HNX: BDB) có một phiên giao dịch tăng điểm hiếm hoi, thị giá hiện ở mốc 13.900 đồng/cổ phiếu, tăng 1.200 đồng (tương đương 9,45%). Tuy nhiên, số lượng giao dịch của mã này chỉ có 100 cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch cả ngày đầu tháng chỉ vỏn vẹn một triệu đồng.



Phiên liền trước, ngày 31/3, Sách và Thiết bị Bình Định không có bất kỳ giao dịch nào, mã đứng giá.

Các ngày từ 21-30/3, mã này có giao dịch xen kẽ. Hôm có giao dịch xen cài vào hôm tiếp theo không có giao dịch. Số lượng giao dịch cũng rất ít ỏi, từ 80 đến 300 cổ phiếu qua sàn. Tổng giá trị chỉ hơn 4 triệu đồng cho phiên ngày 30/3. Còn phiên còn lại trên dưới một triệu đồng, thậm chí phiên 23/3 chỉ có 10 cổ phiếu được giao dịch, dữ liệu lịch sử ghi "0" ở cột tổng giá trị giao dịch.

Hai phiên giao dịch 110 và 100 cổ phiếu vào ngày 21 và 28/3 tăng tím dù giá trị giao dịch mỗi phiên chỉ có một triệu đồng. Tình huống tương tự ngày 1/4 mới đây.

Một tháng trước đó, từ 21/2-18/3, mã chứng khoán của Sách và Thiết bị Bình Định rơi vào trạng thái "ế" giao dịch triền miên. Chỉ có một phiên mang sắc tím ngày 25/2, khối lượng giao dịch lên đến 1.300 cổ phiếu, giá trị 16 triệu đồng. Thị giá bật tăng lên 12.500 đồng/cổ phiếu, so với 11.400 đồng của chục phiên trước đó.

Theo Báo cáo tài chính năm 2021, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định được cổ phần hóa theo đề án của tỉnh Bình Định từ Công ty Sách và Thiết bị Bình Định. Vốn điều lệ hơn 11,2 tỷ đồng, phần vốn góp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chiếm tỷ lệ hơn 40%. Nhân viên công ty chỉ có 29 người, nhân sự cấp quản lý 5 người.

Tài sản ngắn hạn của công ty tới ngày 31/12/2021 có 20,2 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền chỉ có 292 triệu đồng. Hai chỉ số này tại thời điểm 1/1/2021 lần lượt là 13,5 tỷ đồng và 2 tỷ đồng. BDB đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 4 tỷ đồng hồi đầu năm lên 5,5 tỷ đồng vào ngày cuối cùng năm 2021.



Nợ ngắn hạn tăng khoảng 6 tỷ đồng, từ 4,1 tỷ đồng lên 10,3 tỷ đồng. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2021 là 65 tỷ đồng, tăng khoảng 3 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp hơn 7,6 tỷ đồng cho năm 2021. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 1,5 tỷ đồng.



BDB có cơ cấu cổ đông đậm đặc

Ông Hồ Phú Cường giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị BDB, theo vai trò cho Nhà xuất bản Việt Nam cử tham gia Hội đồng quản trị. Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Phạm Đình Thuấn giữ 14.500 cổ phiếu, chiếm 1,29% vốn điều lệ.

Bà Diệp Cẩm Nhung, Kế toán trưởng, Thành viên Hội đồng quản trị, có 1.896 cổ phiếu BDB, tương đương 0,17%. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hoa, Trưởng Ban Kiểm soát, có 1.500 cổ phiếu (0,13%).

Một người có tên Nguyễn Thị Thu An sở hữu 112.800 cổ phiếu công ty, chiếm 10%, tính đến 22/6/2021. Bà Thu An mua vào 21.000 cổ phiếu vào ngày 22/6/2021. Trước khi thực hiện giao dịch này, bà đã có 91.800 cổ phiếu.

Những người này trong năm qua "không có giao dịch" cổ phiếu, theo Báo cáo Quản trị 2021. Đó là lý do mã chứng khoán công ty này lặng sóng bên cạnh lý do thành phần cổ đông đậm đặc: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chiếm gần quá bán và bà Nguyễn Thị Thu An cũng sở hữu khối lượng lớn.

